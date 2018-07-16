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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Луценко назначил Горбатюка начальником следственного управления Генпрокуратуры

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Луценко назначил Горбатюка начальником следственного управления Генпрокуратуры
Луценко назначил Горбатюка начальником следственного управления Генпрокуратуры / 24 канал

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в связи с реорганизацией нескольких департаментов в Генеральной прокуратуре следователи по "майдановским делам" не были заменены или отстранены.

Об этом он сообщил во время брифинга в Киеве.

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По словам Луценко, он не доволен деятельностью бывшего департамента специальных расследований, возглавляемого Сергеем Горбатюком. Поэтому его решение о реорганизации этого и других департаментов является абсолютно необходимым. Он подчеркнул, что решение о реорганизации касается не только департамента Горбатюка.

"Ни следователя, ни прокурора в "делах Майдана" не было заменено или отстраненно. Все они как работали, так и работают в тех же делах. Единственное, что изменилось, это статус Горбатюка", – заявил генпрокурор.

Согласно приказу, который был сегодня обнародован, Горбатюка по его заявлению назначено на должность начальника следственного управления, которым он и был до моего прихода в Генпрокуратуру,
– сообщил Юрий Луценко.

Напомним, в среду, 11 июля, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал приказ об организационных изменениях в структуре и штатном расписании Генеральной прокуратуры Украины.

Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Горбатюк ГПУ Юрий Луценко
Источник: 24 Канал
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