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00:40, 14 июля
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О ФИФА и Луценко: как генпрокурор присоединился к флешмобу украинцев

80 Читати новину українською
О ФИФА и Луценко
О ФИФА и Луценко / antikor.com.ua

В Международной федерации футбола приняли решение наказать двух хорватов, футболиста и тренера национальной сборной, за слова “Слава Украине”. Украинцы в ответ обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook. К флешмобу присоединился и генпрокурор Юрий Луценко.

Об этом рассказал в своем блоге "Підсумки дна" журналист Денис Бигус.

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Лозунг прозвучал на видео, которое Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали для украинских друзей. ФИФА же увидело в этом недопустимую политичность и наказало фигурантов видео.

Бигус напомнил, что именно после этого в Facebook украинцы устроили флешмоб: более 150 тысяч пользователей соцсети поставили странице ФИФА рейтинг "1". А идея флешмоба заключалась именно в том, чтобы ставить единицы – как демонстрацию отношения и для обрушения рейтинга страницы.

Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поставил ФИФА оценку "3"

Журналист подчеркнул, что не выдвигает версий, почему Луценко поставил "тройку". Но поразмышлять над этим стоит.

Или он очень хотел и поддержать флешмоб, и получить "халявные" билеты на следующий чемпионат мира? Или решил что на странице ФИФА две трети баллов дорогой распилят и из тройки долетит единица?
– рассуждал Денис Бигус.

Также он недоумевает скромной поддержке украинских официальных деятелей в целом. К тому же, не флешмоба, а откровенного политического наезда на тезис "Слава Украине".

Видео полного выпуска видеоблога "Итоги дна" по 16 июля 2018

 

Теги: Новости Украины Новости политики Видеоблоги Флешмоб ФИФА Юрий Луценко Слава Украине скандал с хорватскими футболистами
Источник: 24 канал
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