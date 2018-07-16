О ФИФА и Луценко: как генпрокурор присоединился к флешмобу украинцев

В Международной федерации футбола приняли решение наказать двух хорватов, футболиста и тренера национальной сборной, за слова “Слава Украине”. Украинцы в ответ обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook. К флешмобу присоединился и генпрокурор Юрий Луценко.

Об этом рассказал в своем блоге "Підсумки дна" журналист Денис Бигус.

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Лозунг прозвучал на видео, которое Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали для украинских друзей. ФИФА же увидело в этом недопустимую политичность и наказало фигурантов видео.

Бигус напомнил, что именно после этого в Facebook украинцы устроили флешмоб: более 150 тысяч пользователей соцсети поставили странице ФИФА рейтинг "1". А идея флешмоба заключалась именно в том, чтобы ставить единицы – как демонстрацию отношения и для обрушения рейтинга страницы.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поставил ФИФА оценку "3"

Журналист подчеркнул, что не выдвигает версий, почему Луценко поставил "тройку". Но поразмышлять над этим стоит.

Или он очень хотел и поддержать флешмоб, и получить "халявные" билеты на следующий чемпионат мира? Или решил что на странице ФИФА две трети баллов дорогой распилят и из тройки долетит единица?

– рассуждал Денис Бигус.

Также он недоумевает скромной поддержке украинских официальных деятелей в целом. К тому же, не флешмоба, а откровенного политического наезда на тезис "Слава Украине".

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