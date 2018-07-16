Про ФІФА і Луценка: як генпрокурор долучився до флешмобу українців

У Міжнародній федерації футболу прийняли рішення покарати двох хорватів, футболіста та тренера національної збірної, за слова “Слава Україні”. Українці у відповідь обвалили рейтинг сторінки ФІФА у Facebook. До флешмобу долучився і генпрокурор Юрій Луценко.

Про це розповів у своєму блозі "Підсумки дна" журналіст Денис Бігус.

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Гасло пролунало на відео, яке Домагой Віда та Огнєн Вукоєвич записали для українських друзів. ФІФА ж побачило в цьому неприпустиму політичність і покарало фігурантів відео.

Бігус нагадав, що саме після цього у Facebook українці влаштували флешмоб: понад 150 тисяч користувачів соцмережі поставили сторінці ФІФА рейтинг "1". А ідея флешмобу полягала саме у тому, щоб ставити одиниці – як демонстрацію ставлення і задля обвалення рейтингу сторінки.



Генеральний прокурор України Юрій Луценко поставив ФІФА оцінку "3"

Журналіст наголосив, що не висуває версій, чому Луценко поставив "трійку". Але поміркувати над цим варто.

Чи він дуже хотів і підтримати флешмоб, і отримати "халявні" квитки на наступний чемпіонат світу? Чи вирішив що на сторінці ФІФА дві третини балів дорогою розпиляють і з трійки долетить одиниця?

– міркував Денис Бігус.

Також він дивується скромній підтримці українських офіційних діячів загалом. До того ж, не флешмобу, а відвертого політичного наїзду на тезу "Слава Україні".

Відео повного випуску відеоблогу "Підсумки дна" за 16 липня 2018