"Народний фронт" поєднав високі технології та корупцію в одному законопроекті, – Бігус

Дуже часто у законопроектах є щось паршиве. І це можна покритикувати. Але 6688 комплексно поганий в будь-якому аспекті. Він довершено страшний, як королева чужих і мерзотний, як фінальні кадри фільму "Муха". В ньому є все. Монополія, корупція, цензура, триндець свободі слова, здорожчання цін.

Про це у своєму відеоблозі "Підсумки дна" розповів журналіст Денис Бігус.

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За його словами, заради того, щоб ефективно протидіяти кібератакам та кіберзагрозам, типу, як відомий сплеск вірусу NotPetya, "Народний фронт" з Вінником запропонували блокувати без рішення суду будь-який сайт на 48 годин. Нацкоміссію зв'язку наділити функціями блокувальника сайтів. Провайдерів змусити закупити власним коштом обладнання для такого блокування під загрозою крейзових штрафів.

Родзинкою стає корупційна складова. По-перше, кількість сайтів, яку почнуть обілечувати після блокування, буде промислова. Уявіть, яка годівниця,

– розповів журналіст.

Він сказав, якщо раніше потрібно було проводити якісь обшуки, кудись їхати, кошмарити, то тепер дві клавіші – і ти вже можеш вимагати хабар за повернення сайту до життя.

Це прогресивніше ніж новий курс Тимошенко. "Нарфронт" поєднав високі технології та печерну корупцію в одному законопроекті,

– додав Денис Бігус.

Відео повного випуску відеоблогу "Підсумки дна" за 10 липня 2018