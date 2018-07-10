"Народный фронт" объединил высокие технологии и коррупцию в одном законопроекте, – Бигус

Очень часто в законопроектах есть что-то паршивое. И это можно покритиковать. Но 6688 комплексно плох в любом аспекте. Он совершенно страшный, как королева "чужих", и мерзкий, как финальные кадры фильма "Муха". В нем есть все. Монополия, коррупция, цензура, трындец свободе слова, подорожание цен.

Об этом в своем видеоблоге "Итоги дна" рассказал журналист Денис Бигус.

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По его словам, ради того, чтобы эффективно противодействовать кибератакам и киберугрозам, типа, как известный всплеск вируса NotPetya, "Народный фронт" с Винником предложили блокировать без решения суда любой сайт на 48 часов. Нацкомиссию связи наделить функциями блокирования сайтов. Провайдеров заставят закупить за свой счет оборудование для такого блокирования под угрозой крейзовых штрафов.

Изюминкой становится коррупционная составляющая. Во-первых, количество сайтов, которую начнут обилечивать после блокировки, будет промышленное. Представьте, какая кормушка,

– рассказал журналист.

Он сказал, если раньше нужно было проводить какие-то обыски, куда-то ехать, кошмарить, то теперь две клавиши – и ты уже можешь требовать взятку за возвращение сайта к жизни.

Это более прогрессивно, чем новый курс Тимошенко. "Нарфронт" соединил высокие технологии и пещерную коррупцию в одном законопроекте,

– добавил Денис Бигус.

Видео полного выпуска видеоблога "Итоги дна" за 10 июля 2018