Луценко ликвидировал Департамент спецрасследований Горбатюка

В среду, 11 июля, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал приказ об организационных изменениях в структуре и штатном расписании Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом сообщил отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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Отмечается, что приказ, подписанный Луценко, ликвидирует Департамент спецрасследований, возглавляемый Сергеем Горбатюком, что занимался расследованиями преступлений во время Революции достоинства.

В отделе по связям с общественностью и СМИ ГПУ отмечают, что указанные изменения имеют целью разграничить структурные подразделения, которые осуществляют досудебное расследование и процессуальное руководство досудебным расследованием в Генеральной прокуратуре Украины.

В частности, приказом ликвидированы 4 самостоятельные структурные подразделения Генеральной прокуратуры, а именно: Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики; Департамент специальных расследований; Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями; и Управление процессуального руководства в уголовных производствах следователей управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

Зато в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление специальных расследований как самостоятельное структурное подразделение с той же штатной численностью, что и одноименное управление в составе бывшего Департамента специальных расследований. А отдел процессуального руководства в уголовных производствах следователей управления специальных расследований включен в качестве отдельного подразделения Департамента процессуального руководства в уголовных процессах, подследственных Государственному бюро расследований,

– говорится в сообщении.

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Также на базе двух самостоятельных ликвидированных структурных подразделений создано два новых управления в составе Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины: Управление по расследованию уголовных производств в сфере экономики и Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.