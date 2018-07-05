Добкину изменили подозрение: Луценко сообщал лично

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил об изменении ранее сообщенного подозрения народному депутату от "Оппозиционного блока" Михаилу Добкину.

Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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"После объявления об изменении ранее сообщенного подозрения другим фигурантам уголовного производства досудебное расследование будет закончено и материалы досудебного расследования в порядке статьи 290 УПК Украины будут открыты стороне защиты", – пояснили в ГПУ.

Сарган отметила, что после этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 14 июля 2017 года Генеральная прокуратура Украины вручила экс-главе Харьковской ОГА, который сейчас является народным депутатом от "Оппозиционного блока", Михаилу Добкину подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями о злоупотреблении властью и статьями Уголовного Кодекса Украины. Почти год назад Верховная Рада лишила Добкина депутатской неприкосновенности.