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00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Добкіну змінили підозру: Луценко повідомляв особисто

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Михайло Добкін
Михайло Добкін / Українське фото

Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив про зміну раніше повідомленої підозри народному депутату від "Опозиційного блоку" Михайлу Добкіну.

Про це у своєму Facebook повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

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"Після оголошення про зміну раніше повідомленої підозри іншим фігурантам кримінального провадження досудове розслідування буде закінчено та матеріали досудового розслідування у порядку статті 290 КПК України будуть відкриті стороні захисту", – пояснили в ГПУ.

Сарган зазначила, що після цього обвинувальний акт буде скерований до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, 14 липня 2017 року Генеральна прокуратура України вручила екс-голові Харківської ОДА, який зараз є народним депутатом від "Опозиційного блоку" Михайлу Добкіну підозру в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених статтями про зловживання владою та статтями Кримінального Кодексу України. Майже рік тому Верховна Рада позбавила Добкіна депутатської недоторканності.

Теги: Новини України Новини політики ГПУ Юрій Луценко Михайло Добкін
Джерело: 24 Канал
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