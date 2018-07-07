Это насмешка, а не наказание, – Лещенко о приговоре для Холодницкого

Прокурор Назар Холодницкий, который помогал фигурантам антикоррупционных расследований избегать ответственности, может выйти сухим из воды. Это ставит под угрозу всю дальнейшую борьбу с коррупцией в Украине.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал Сергей Лещенко.

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По его словам, дело Холодницкого должно было быть рассмотрено квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров, которая является независимой только на бумаге, но фактически подконтрольным Юрию Луценко органом прокурорской инквизиции.

Лещенко отмечает, что в частности, заместителем в комиссии прокуроров работает бывший депутат от "Самообороны" Виктор Шемчук – глаза и руки действующего генпрокурора. Проект решения по Холодницкому подготовил член комиссии прокуроров Александр Ковальчук, который делает ошибочный вывод о невозможности освобождения Холодницкого должностей в органах прокуратуры.

Он сделал вывод, что закон о прокуратуре позволяет лишь наложить на Холодницкого дисциплинарное взыскание. А это выговор или запрет, в течение года переводиться на высшие должности. Это насмешка, а не наказание для Холодницкого как человека, которая поставила личные интересы выше идеи борьбы с коррупцией, ради которой его выбирали на конкурсе и создавали особые условия независимости от Генеральной прокуратуры,

– сказал Сергей Лещенко.

По словам народного депутата, в прокурорском законе есть норма, которая позволяет прокурору-мошеннику не только привлекать к дисциплинарному взысканию, но и принимать решения о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора. Делается это в случае, если прокурор сделал "дисциплинарный проступок, который имеет характер грубого нарушения". Однако является ли нарушение Холодницкого "грубыми"?

Видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 7 июля 2018