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Це насмішка, а не покарання, – Лещенко про вирок для Холодницького

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Назар Холодницький
Назар Холодницький / 24 канал

Прокурор Назар Холодницький, який допомагав фігурантам антикорупційних розслідувань уникати відповідальності, може вийти сухим із води. Це ставить під ризик всю подальшу боротьбу з корупцією в Україні.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів Сергій Лещенко.

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За його словами, справа Холодницького мала бути розглянута Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів, які є незалежними лише на папері, але фактично підконтрольними Юрію Луценку органом прокурорської інквізиції.

Лещенко зазначає, що зокрема, заступником у комісії прокурорів працює колишній депутат від "Самооборони" Віктор Шемчук – очі та руки чинного генпрокурора. Проект рішення щодо Холодницького підготував член комісії прокурорів Олександр Ковальчук, який робить помилковий висновок про неможливість звільнення Холодницького посад в органах прокуратури.

Він зробив висновок, що закон про прокуратуру дозволяє лише накласти на Холодницького дисциплінарне стягнення. А це догана або заборона, яка протягом року переводитися на вищі посади. Це насмішка, а не покарання для Холодницького як людини, що поставила особисті інтереси вище ідеї боротьби з корупцією, заради якої його відбирали на конкурсі та створювали особливі умови незалежності від Генеральної прокуратури,
– сказав Сергій Лещенко.

За словами народного депутата, у прокурорському законі є норма, яка дозволяє прокурора-шахрая не лише притягати до дисциплінарного стягнення, але й ухвалювати рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора. Робиться це у випадку, якщо прокурор вчинив "дисциплінарний проступок, який має характер грубого порушення". Проте чи є порушення Холодницького "грубими"?

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 7 липня 2018

 

Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко ГПУ Корупція Назар Холодницький НАБУ
Джерело: 24 канал
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