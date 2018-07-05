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Холодницький подав позов до суду, щоб заборонити використовувати плівки з його кабінету як доказ

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Холодницький подав позов до суду, щоб заборонити використовувати плівки з його кабінету як доказ
/ Укрінформ

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький подав позов до Верховного суду. Він вимагає заборонити Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів використовувати записи "плівок" з його кабінету у якості доказу проти нього.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Читайте також: Покарання Холодницькому: дисциплінарна комісія оголосила рішення

У ЦПК переконані, що цей позов може бути використаний Назаром Холодницьким для затягування розгляду його справи у Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.

Холодницький може вимагати від КДКП не розглядати скарги проти нього без судового рішення щодо можливості використання цих плівок у його дисциплінарній справі. Тим часом суд може затягувати розгляд цього питання надовго. Очевидно, що керівник САП шукає будь-які можливості уникнути покарання та залишитися на своїй посаді,
– стверджує Олена Щербан, юрист Центру протидії корупції

Наступне засідання суду заплановане на 20 вересня 2018. Засідання КДКП, на якому розглядатимуть скарги проти Холодницького має відбутися 26 липня 2018.

Нагадаємо, в березні генпрокурор Юрій Луценко звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Назарові Холодницькому закидають розголошення таємниці слідства. Він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.
Нещодавно сам Назар Холодницький потрапив в центр уваги через земельний скандал. Він та його родина безкоштовно отримали п'ять земельних ділянок. Чотири з них – в Києво-Святошинському районі, де Холодницький раніше працював прокурором.

 

 

Теги: Новини політики Назар Холодницький САП
Джерело: 24 Канал
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