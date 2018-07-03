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Покарання Холодницького: дисциплінарна комісія оголосила рішення

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Холодницького вирішили покарати доганою замість звільнення
Холодницького вирішили покарати доганою замість звільнення / Фото з власних джерел

Дисциплінарна комісія у справі очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького порадила покарати керівника САП лише доганою, але не звільняти.

Про це йдеться на сайті "Українська правда".

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У висновку комісії зазначається, що Холодницьким "не забезпечено дотримання вимог до професійної етики та поведінки прокурора, а тому у його діях наявний склад дисциплінарного проступку".

"Допущений проступок завдає шкоди авторитету органів прокуратури та зменшує довіру громадян до відомства, нехтує загальнолюдськими моральними цінностями, заважає формуванню принципової морально-правової позиції у взаєминах з громадянами", – зазначила комісія прокурорів.

Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Ковальчук О. М. порекомендував покарати керівника САП лише доганою.

Пропоную: притягнути до дисциплінарної відповідальності заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Холодницького Назара Івановича та накласти на нього дисциплінарне стягнення у вигляді догани,
– зазначається у висновку.

Цей документ є у розпорядженні ГПУ та НАБУ, які подали скарги на Холодницького та просили його звільнити. За даними "Української правди", засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів може відбутися 24 липня.

Нагадаємо, в березні генпрокурор Юрій Луценко звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП.
Нещодавно сам Назар Холодницький потрапив в центр уваги через земельний скандал. Він та його родина безкоштовно отримали п'ять земельних ділянок. Чотири з них – в Києво-Святошинському районі, де Холодницький раніше працював прокурором.

Теги: Новини України Новини політики Назар Холодницький
Джерело: 24 канал
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