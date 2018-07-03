Наказание Холодницкому: дисциплинарная комиссия объявила решение
Дисциплинарная комиссия в деле руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого посоветовала наказать руководителя САП только выговором, но не увольнять.
Об этом говорится на сайте "Украинская правда".
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В заключении комиссии отмечается, что Холодницким "не обеспечено соблюдение требований профессиональной этики и поведения прокурора, а поэтому в его действиях налицо состав дисциплинарного проступка".
"Допущенный проступок наносит вред авторитету органов прокуратуры и уменьшает доверие граждан к ведомству, пренебрегает общечеловеческими моральными ценностями, мешает формированию принципиальной морально-правовой позиции во взаимоотношениях с гражданами", – отметила комиссия прокуроров.
Член Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Ковальчук А. М. порекомендовал наказать руководителя САП лишь выговором.
Предлагаю привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Назара Ивановича Холодницкого и наложить на него дисциплинарное взыскание в виде выговора,
– отмечается в заключении.
Этот документ есть в распоряжении ГПУ и НАБУ, которые подали жалобы на Холодницкого и просили его освободить. По данным "Украинской правды", заседание Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров может состояться 24 июля.
Напомним, в марте генпрокурор Юрий Луценко обратился к Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением о снятии Холодницького с должности руководителя САП.
Недавно сам Назар Холодницкий попал в центр внимания из-за земельного скандала. Он и его семья бесплатно получили пять земельных участков. Четыре из них – в Киево-Святошинском районе, где Холодницкий ранее работал прокурором.