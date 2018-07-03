Наказание Холодницкому: дисциплинарная комиссия объявила решение

Дисциплинарная комиссия в деле руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого посоветовала наказать руководителя САП только выговором, но не увольнять.

Об этом говорится на сайте "Украинская правда".

Читайте также: Холодницкий рассказал об отношениях с Ситником и Луценко после скандала

В заключении комиссии отмечается, что Холодницким "не обеспечено соблюдение требований профессиональной этики и поведения прокурора, а поэтому в его действиях налицо состав дисциплинарного проступка".

"Допущенный проступок наносит вред авторитету органов прокуратуры и уменьшает доверие граждан к ведомству, пренебрегает общечеловеческими моральными ценностями, мешает формированию принципиальной морально-правовой позиции во взаимоотношениях с гражданами", – отметила комиссия прокуроров.

Член Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Ковальчук А. М. порекомендовал наказать руководителя САП лишь выговором.

Предлагаю привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Назара Ивановича Холодницкого и наложить на него дисциплинарное взыскание в виде выговора,

– отмечается в заключении.

Этот документ есть в распоряжении ГПУ и НАБУ, которые подали жалобы на Холодницкого и просили его освободить. По данным "Украинской правды", заседание Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров может состояться 24 июля.

Напомним, в марте генпрокурор Юрий Луценко обратился к Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением о снятии Холодницького с должности руководителя САП.

Недавно сам Назар Холодницкий попал в центр внимания из-за земельного скандала. Он и его семья бесплатно получили пять земельных участков. Четыре из них – в Киево-Святошинском районе, где Холодницкий ранее работал прокурором.