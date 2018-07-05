Холодницкий подал иск в суд, чтобы запретить использовать пленки в качестве доказательства

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий подал иск в Верховный суд. Он требует запретить квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров использовать записи "пленок" из его кабинета в качестве доказательства против него.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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В ГПК убеждены, что этот иск может быть использован Назаром Холодницким для затягивания рассмотрения его дела в квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров.

Холодницкий может требовать от КДКП не рассматривать жалобы против него без судебного решения о возможности использования этих пленок в его дисциплинарном деле. Между тем суд может затягивать рассмотрение этого вопроса надолго. Очевидно, что руководитель САП ищет любые возможности избежать наказания и остаться на своей должности,

– утверждает Елена Щербань, юрист Центра противодействия коррупции

Следующее заседание суда запланировано на 20 сентября 2018. Заседание КДКП, на котором будут рассматриваться жалобы против Холодницкого должно состояться 26 июля 2018.

Напомним, в марте генпрокурор Юрий Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Назара Холодницкого обвиняют в разглашении тайны следствия. Он якобы предупреждал лиц, у которых должны были проводиться обыски.

Недавно сам Назар Холодницкий попал в центр внимания из-за земельного скандала. Он и его семья бесплатно получили пять земельных участков. Четыре из них – в Киево-Святошинском районе, где Холодницкий ранее работал прокурором.