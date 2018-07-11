Луценко ліквідував Департамент спецрозслідувань Горбатюка

У середу, 11 липня, генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав наказ про організаційні зміни в структурі та штатному розписі Генеральної прокуратури України.

Про це повідомив відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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Зазначається, що наказ підписаний Луценком ліквідовує Департамент спецрозслідувань очолюваний Сергієм Горбатюком, що займався розслідуваннями злочинів під час Революції гідності.

У відділі зв'язків з громадськістю та ЗМІ ГПУ зазначають, що вказані зміни мають на меті розмежування структурних підрозділів, які здійснюють досудове розслідування і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в Генеральній прокуратурі України.

Зокрема, наказом ліквідовано 4 самостійні структурні підрозділи Генеральної прокуратури, а саме: Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки; Департамент спеціальних розслідувань; Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями; та Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями.

Натомість у структурі Генеральної прокуратури України утворено Управління спеціальних розслідувань як самостійний структурний підрозділ з тією ж штатною чисельністю, що й однойменне управління у складі колишнього Департаменту спеціальних розслідувань. А відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань включено в якості окремого підрозділу до Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань,

– йдеться у повідомленні.

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Також на базі двох самостійних ліквідованих структурних підрозділів утворено два нових управління у складі Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України: Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки та Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями.