Луценко призначив Горбатюка начальником слідчого управління Генпрокуратури

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що в зв'язку з реорганізацією кількох департаментів у Генеральній прокуратурі слідчі за "майданівськими справами" не були замінені або відсторонені.

Про це він повідомив під час брифінгу в Києві.

Читайте також: Про ФІФА і Луценка: як генпрокурор долучився до флешмобу українців

За словами Луценка, він не задоволений діяльністю колишнього департаменту спеціальних розслідувань, очолюваного Сергієм Горбатюком. Тому його рішення щодо реорганізації цього та інших департаментів є абсолютно необхідним. Він наголосив, що рішення про реорганізацію стосується не лише департаменту Горбатюка.

"Жодного слідчого, жодного прокурора у "справах Майдану" не було змінено або відсторонено. Усі вони як працювали, так і працюють у тих же справах. Єдине, що змінилося, це статус Горбатюка", – заявив генпрокурор.

Згідно з наказом, який був сьогодні оприлюднений, Горбатюка за його заявою призначено на посаду начальника слідчого управління, яким він і був до мого приходу в Генпрокуратуру,

– повідомив Юрій Луценко.

Нагадаємо, у середу, 11 липня, генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав наказ про організаційні зміни в структурі та штатному розписі Генеральної прокуратури України.