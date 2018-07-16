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Луценко призначив Горбатюка начальником слідчого управління Генпрокуратури

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Луценко призначив Горбатюка начальником слідчого управління Генпрокуратури
Луценко призначив Горбатюка начальником слідчого управління Генпрокуратури / 24 канал

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що в зв'язку з реорганізацією кількох департаментів у Генеральній прокуратурі слідчі за "майданівськими справами" не були замінені або відсторонені.

Про це він повідомив під час брифінгу в Києві.

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За словами Луценка, він не задоволений діяльністю колишнього департаменту спеціальних розслідувань, очолюваного Сергієм Горбатюком. Тому його рішення щодо реорганізації цього та інших департаментів є абсолютно необхідним. Він наголосив, що рішення про реорганізацію стосується не лише департаменту Горбатюка.

"Жодного слідчого, жодного прокурора у "справах Майдану" не було змінено або відсторонено. Усі вони як працювали, так і працюють у тих же справах. Єдине, що змінилося, це статус Горбатюка", – заявив генпрокурор.

Згідно з наказом, який був сьогодні оприлюднений, Горбатюка за його заявою призначено на посаду начальника слідчого управління, яким він і був до мого приходу в Генпрокуратуру,
– повідомив Юрій Луценко.

Нагадаємо, у середу, 11 липня, генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав наказ про організаційні зміни в структурі та штатному розписі Генеральної прокуратури України.

Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко ГПУ Сергій Горбатюк
Джерело: 24 Канал
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