Екс-главі ДФС Продану заочно оголосили підозру

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила про підозру колишньому виконувачу обов'язків голови державної фіскальної служби Мирославу Продану.

Про це САП інформує у своєму Facebook.

У Холодницького нагадують, що 15 листопада колишній виконуючий обов’язки Голови Державної фіскальної служби не з’явився на виклики до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Йдеться про слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні за статтями про незаконне збагачення та відмивання коштів, які відкриті проти Продана.

Його двічі викликали у прокуратуру, проте жодного разу він так і не з'явився і не надав документів щодо причин своєї відсутності.

У САП зазначили, що опубліковані у соцмережі заяви про те, що Продан перебуває на лікування за кордоном "не знайшли свого підтвердження у передбачений кримінальним процесуальним законом спосіб".

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Незважаючи на виклики та запити прокурорів, суб’єктом та його захисниками дотепер не повідомлено ні місця (адреси) перебування, ні назви медичного закладу, де, згідно інформації з соцмережі, він перебуває на лікуванні,

– йдеться у повідмоленні прес-служби САП.

У Спеціалізованій прокуратурі наголосили, що повідомлення про підозру у справі щодо незаконного збагачення Продана вже складено і підписано.

У чому підозрюють Мирослава Продана?

Його підозрюють, що за час роботи на посадах виконувача обов’язків заступника та Голови Державної фіскальної служби України з липня 2016 року по червень 2018 року він набув у власність понад 89 мільйонів гривень.

За даними слідства, за ці гроші, він придбав низку об’єктів нерухомого майна і транспортних засобів та зареєстрував їх на близьких осіб.

Серед придбаних за вказаний період об’єктів:

2 квартири у новобудові у Києві вартістю 6,7 мільйона гривень два будинки у Туреччині вартістю 78 мільйонів гривень; три автомобілі представницького класу, загальною вартістю 3,4 мільйони гривень.

Нагадаємо, у липні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що виконувач обов’язків голови ДФС Мирослав Продан підозрюється у вчиненні кримінальних злочинів за період, коли він очолював податкову та митницю. Згодом Луценко повідомив, що ГПУ збирає докази у справі про контрабанду проти Мирослава Продана.



У свою чергу в липні Продан звинуватив працівників ГПУ в "дахуванні" контрабанди, і сказав, що вже написав з цього приводу заяву в НАБУ. У вересні 2018 Мирослав Продан звільнився з посади в. о. голови ДФС. Замість походу до прокуратури, призначеного на 15 листопада, екс-голова ДФС виїхав за кордон, нібито, на лікування.