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      Екс-главі ДФС Продану заочно оголосили підозру

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      Екс-главі ДФС Продану заочно оголосили повідомлення про підозру
      Екс-главі ДФС Продану заочно оголосили повідомлення про підозру / Фото із відкритих джерел

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила про підозру колишньому виконувачу обов'язків голови державної фіскальної служби Мирославу Продану.

      Про це САП інформує у своєму Facebook.

      У Холодницького нагадують, що 15 листопада колишній виконуючий обов’язки Голови Державної фіскальної служби не з’явився на виклики до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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      Йдеться про слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні за статтями про незаконне збагачення та відмивання коштів, які відкриті проти Продана.

      Його двічі викликали у прокуратуру, проте жодного разу він так і не з'явився і не надав документів щодо причин своєї відсутності.

      У САП зазначили, що опубліковані у соцмережі заяви про те, що Продан перебуває на лікування за кордоном "не знайшли свого підтвердження у передбачений кримінальним процесуальним законом спосіб".

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      Незважаючи на виклики та запити прокурорів, суб’єктом та його захисниками дотепер не повідомлено ні місця (адреси) перебування, ні назви медичного закладу, де, згідно інформації з соцмережі, він перебуває на лікуванні,
      – йдеться у повідмоленні прес-служби САП.

      У Спеціалізованій прокуратурі наголосили, що повідомлення про підозру у справі щодо незаконного збагачення Продана вже складено і підписано.

      У чому підозрюють Мирослава Продана?

      Його підозрюють, що за час роботи на посадах виконувача обов’язків заступника та Голови Державної фіскальної служби України з липня 2016 року по червень 2018 року він набув у власність понад 89 мільйонів гривень.

      За даними слідства, за ці гроші, він придбав низку об’єктів нерухомого майна і транспортних засобів та зареєстрував їх на близьких осіб.

      Серед придбаних за вказаний період об’єктів:

      1. 2 квартири у новобудові у Києві вартістю 6,7 мільйона гривень
      2. два будинки у Туреччині вартістю 78 мільйонів гривень;
      3. три автомобілі представницького класу, загальною вартістю 3,4 мільйони гривень.

      Нагадаємо, у липні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що виконувач обов’язків голови ДФС Мирослав Продан підозрюється у вчиненні кримінальних злочинів за період, коли він очолював податкову та митницю. Згодом Луценко повідомив, що ГПУ збирає докази у справі про контрабанду проти Мирослава Продана.

      У свою чергу в липні Продан звинуватив працівників ГПУ в "дахуванні" контрабанди, і сказав, що вже написав з цього приводу заяву в НАБУ. У вересні 2018 Мирослав Продан звільнився з посади в. о. голови ДФС. Замість походу до прокуратури, призначеного на 15 листопада, екс-голова ДФС виїхав за кордон, нібито, на лікування.

      Теги: Новини України Розслідування САП Державна фіскальна служба Новини політики
      Джерело: 24 канал
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