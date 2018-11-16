Экс-главе ГФС Продану заочно объявили подозрение

Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя государственной фискальной службы Мирославу Продану.

Об этом САП информирует в своем Facebook.

У Холодницкого напоминают, что 15 ноября бывший исполняющий обязанности Председателя Государственной фискальной службы не явился на вызовы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Речь идет о следственных и процессуальных действиях в уголовном производстве по статьям о незаконном обогащении и отмывании средств, которые открыты против Продана.

Его дважды вызывали в прокуратуру, однако ни разу он так и не появился и не предоставил документов о причинах своего отсутствия.

В САП отметили, что опубликованные в соцсети заявления о том, что Продан находится на лечении за рубежом "не нашли своего подтверждения предусмотренным уголовным процессуальным законом способом".

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Несмотря на вызовы и запросы прокуроров, субъектом и его защитниками сих пор не сообщено ни места (адреса) пребывания, ни названия медицинского учреждения, где, согласно информации из соцсети, он находится на лечении,

– говорится в сообщении пресс-службы САП.

В специализированной прокуратуре отметили, что сообщение о подозрении в деле о незаконном обогащении Продана уже составлено и подписано.

В чем подозревают Мирослава Продана?

Его подозревают, что за время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя и председателя Государственной фискальной службы Украины с июля 2016 года по июнь 2018 года он приобрел в собственность более 89 милионов гривен.

По данным следствия, за эти деньги, он приобрел ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств и зарегистрировал их на близких лиц.

Среди приобретенных за указанный период объектов:

2 квартиры в новостройке в Киеве стоимостью 6,7 миллиона гривен два дома в Турции стоимостью 78 миллионов гривен; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 миллиона гривен.

Напомним, в июле 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что исполняющий обязанности председателя ГФС Мирослав Продан подозревается в совершении уголовных преступлений за период, когда он возглавлял налоговую и таможню. Впоследствии Луценко сообщил, что ГПУ собирает доказательства по делу о контрабанде против Мирослава Продана.



В свою очередь в июле Продан обвинил работников ГПУ в "крышевании" контрабанды, и сказал, что уже написал по этому поводу заявление в НАБУ. В сентябре 2018 года Мирослав Продан уволился с должности и. о. председателя ГФС. Вместо похода в прокуратуру, назначенного на 15 ноября, экс-глава ГФС выехал за границу якобы на лечение.