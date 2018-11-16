13:02
16 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Роскосмос" летит на Пандору. Звон Путина
      Вєсті Кремля
      22:26, 15 ноября
      Вєсти.UA. Темные силы Пашинского. 100 лет одиночества Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Экс-главе ГФС Продану заочно объявили подозрение

      66 Читати новину українською
      Экс-главе ГФС Продану заочно объявили сообщение о подозрении
      Экс-главе ГФС Продану заочно объявили сообщение о подозрении / Фото с открытых источников

      Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя государственной фискальной службы Мирославу Продану.

      Об этом САП информирует в своем Facebook.

      У Холодницкого напоминают, что 15 ноября бывший исполняющий обязанности Председателя Государственной фискальной службы не явился на вызовы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

      Читайте также: Человек Гройсмана, который занимал должность незаконно: что известно о Мирославе Продане

      Речь идет о следственных и процессуальных действиях в уголовном производстве по статьям о незаконном обогащении и отмывании средств, которые открыты против Продана.

      Его дважды вызывали в прокуратуру, однако ни разу он так и не появился и не предоставил документов о причинах своего отсутствия.

      В САП отметили, что опубликованные в соцсети заявления о том, что Продан находится на лечении за рубежом "не нашли своего подтверждения предусмотренным уголовным процессуальным законом способом".

      Читайте также: Мошенническая схема: есть ли связь между Проданом и Гройсманом

      Несмотря на вызовы и запросы прокуроров, субъектом и его защитниками сих пор не сообщено ни места (адреса) пребывания, ни названия медицинского учреждения, где, согласно информации из соцсети, он находится на лечении,
      – говорится в сообщении пресс-службы САП.

      В специализированной прокуратуре отметили, что сообщение о подозрении в деле о незаконном обогащении Продана уже составлено и подписано.

      В чем подозревают Мирослава Продана?

      Его подозревают, что за время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя и председателя Государственной фискальной службы Украины с июля 2016 года по июнь 2018 года он приобрел в собственность более 89 милионов гривен.

      По данным следствия, за эти деньги, он приобрел ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств и зарегистрировал их на близких лиц.

      Среди приобретенных за указанный период объектов:

      1. 2 квартиры в новостройке в Киеве стоимостью 6,7 миллиона гривен
      2. два дома в Турции стоимостью 78 миллионов гривен;
      3. три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 миллиона гривен.

      Напомним, в июле 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что исполняющий обязанности председателя ГФС Мирослав Продан подозревается в совершении уголовных преступлений за период, когда он возглавлял налоговую и таможню. Впоследствии Луценко сообщил, что ГПУ собирает доказательства по делу о контрабанде против Мирослава Продана.

      В свою очередь в июле Продан обвинил работников ГПУ в "крышевании" контрабанды, и сказал, что уже написал по этому поводу заявление в НАБУ. В сентябре 2018 года Мирослав Продан уволился с должности и. о. председателя ГФС. Вместо похода в прокуратуру, назначенного на 15 ноября, экс-глава ГФС выехал за границу якобы на лечение.

      Теги: Новости политики Новости Украины Расследования САП Государственная фискальная служба
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Шахрайська схема: чи є зв'язок між Проданом та Гройсманом
      сегодня , 12:00 Шахрайська схема: чи є зв'язок між Проданом та Гройсманом
      Артем Овдієнко 315
      Словакия – Украина: анонс матча Лиги наций
      сегодня , 10:38 Словакия – Украина: анонс матча Лиги наций
      115
      Из шоу-бизнеса в политику: кто из украинских звезд обладал мандатом и что из этого вышло
      сегодня , 09:30 Из шоу-бизнеса в политику: кто из украинских звезд обладал мандатом и что из этого вышло
      506
      "Управління державою – це не цирк": для чого Луценку скандал у Раді
      сегодня , 09:00 "Управління державою – це не цирк": для чого Луценку скандал у Раді
      Єгор Соболєв 177
      "Бляховоди" vs "бляхофоби": хто правий?
      15 ноября , 23:13 "Бляховоди" vs "бляхофоби": хто правий?
      Михайло Поживанов 1373
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Еврейский новый год 2017: стало известно, сколько хасидов в этом году приехали в Умань
       22 сентября 2017 , 21:04
      Курс валют на 1 октября: евро существенно подешевеет
       1 октября , 08:32
      Экс-хавбек Динамо был удален из-за грубого фола – его клуб проиграл в меньшинстве
       15 сентября , 21:28
      Как Бланко Лещук дублем сделал Малагу лидером Сегунды (видео)
       30 октября , 09:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук