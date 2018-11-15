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      Человек Гройсмана, который занимал должность незаконно: что известно о Мирославе Продане

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      Элитный комплекс "Мандарин" находится в курортном Бодруме в Турции. Недвижимость здесь есть у принцев Катара, кувейтских дипломатов и членов королевской семьи Саудовской Аравии. И тут за 2,5 миллиона евро и себе якобы приобрел две виллы экс-исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан.

      В декларации он о них ни разу не вспомнил. А о покупке договаривался прямо в Telegram.

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      Его переписку от источников в СБУ получило издание "Цензор.Нет". Как именно СБУ получило доступ к сообщениям, не уточняют. Говорят, чиновник имел несколько телефонов, постоянно менял их, но приложение с компрометирующими сообщениями удалить, очевидно, забыл.

      Для того. чтобы делать коррупцию, назначают не лучших людей, а малограмотных. Большое количество грамматических ошибок у человека,
      – сказал главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

      На скринах видно, как Продан с ошибками переписывается с кумом Максимом Павицким. Он тоже из Винницы, по данным открытых реестров, владеет там развлекательным центром. Он и ездит осматривать имение и оформляет документы на виллы.

      Одну из них впоследствии планировали сдавать в аренду. Помогает с покупкой одесский бизнесмен Виталий Астахов, что передавал наличные частями в руки турецкому риэлтору. В том же мессенджере Продан договаривался и о взятках.


      Переписка Продана

      Телефоны у Продана не забирали, а документов на обыск его вещей у спецслужб нет, заявила его адвокат. Все имущество чиновник показал в декларации. Поэтому считает, что переписки поддельные.

      Законный порядок, который гарантируется УПК Украины, не соблюден. О какой законности и переписке может идти речь. Мы считаем, что это довольно хорошо смонтированный фотошоп,
      – сказала адвокат Мирослава Продана Лариса Криворучко.

      Сегодня Продана ждал допрос в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Повестку отправили по адресу, где он не живет. А потом продублировали в Viber. Прислали фотографии повестки частями со скрытого номера, но прийти он все равно не сможет. 5 ноября чиновник якобы бежал в Молдову. А из Кишинева через несколько часов уехал в Варшаву.


      Мирослав Продан и Роман Насиров

      Адвокат уверяет, что Продан никуда не сбегал, сейчас на лечении в Германии. Поехал туда из родной Винницы через границу с Молдовой. Что лечит – запрещает говорить врачебная тайна. После операции через две недели должна вернуться в Украину. И тогда придет на допрос, если его лично пригласят.

      А пригласят ли еще раз – пока вопрос. Государственная фискальная служба обросла коррупционным схемам. А топ-должности в ней покидают через больничные койки и в клетчатых одеялах. Например, так было с ее экс-главой Романом Насировым.

      У большого количества людей, которые имеют отношение к бюджету, проблемы со  здоровьем. Хочу увидеть, когда будут брать на эти должности людей с хорошим здоровьем, которые будут работать, а не лечиться. Если они не виноваты, они будут оправданы,
      – отметил народный депутат Борислав Береза.

      Продан стал разменной монетой в конфликте между Порошенко и Гройсманом, считает Юрий Бутусов. В июне премьер допустил на таможню подразделения Нацполиции для борьбы с контрабандой, их контролирует Аваков и "Народный фронт". Хотя ранее этим занималась Служба безопасности, контролируемая президентом. Продан – подопечный главы правительства. Поэтому через него решили давить на политические амбиции Гройсмана.

      Гройсман публично говорил, что создает политическую силу, пойдет на парламентские выборы. Привлек полицию на таможню. И тут ему показали: ты под контролем. Будешь проводить самостоятельную политику – будешь иметь большие самостоятельные проблемы,
      – добавил Бутусов.

      Гройсман обещал, что будет на должности, пока Продан в кресле главы ГФС. В начале сентября тот покинул пост после двух лет, хотя по закону должен был бы занимать его не более трех месяцев. Официально ушел по собственному желанию.

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      Вместо него исполняющим обязанности назначили Александра Власова. Но тоже с нарушением, ведь он не был заместителем главы службы.

      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Государственная фискальная служба Владимир Гройсман СБУ
      Источник: 24 канал
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