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      "А тебя за что повязали?": короткая, но поучительная история трех руководителей ГФС

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      Выехал в Молдову, а должен был бы прийти на допрос к следователям. Мирослав Продан неожиданно покинул страну. Главный фискальщик, правда, говорит, что поехал лечиться, но эксперты подчеркивают – выезд странным образом совпадает с началом расследования деятельности Продана в должности исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы.

      Продан уже третий руководитель Государственной фискальной службы, который после Революции Достоинства попал под прицел антикоррупционных органов. Его предшественник Роман Насиров в суде доказывает, что не причастен к убыткам государству на 2 миллиарда, а Игоря Билоуса отстранили от должности. Но все по порядку.

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      После Революции Достоинства и бегства в Россию министра доходов и сборов Александра Клименко и ликвидации его министерства в Украине появился новый налогово-таможенный орган – Государственная фискальная служба (ДФС). ЕЕ возглавил молодой бизнесмен Игорь Билоус. Он должен был обновить фискальную службу, таможня должна была заработать прозрачно, налоги собираться честно.

      Что касается реформ. В будущем я вижу упрощение администрации тех налогов, которые есть для того, чтобы облегчить вашу работу,
      – говорил тогдашний глава ГФС (2014-2015 гг.) Игорь Билоус.


      Игорь Билоус

      Проработав год, в марте 2015-го Билоус решил освободить кресло главы ДФС. За его службу Генпрокуратура завела уголовное дело, а правительство Яценюка начало расследование. Все – из-за коррупционного скандала с махинациями на таможне. Правительство Яценюка обвинило Билоуса чуть ли не во всех грехах преступной власти.

      Но кресло главного налоговика не пустовало долго. Уже в мае 15-го, обойдя 66 кандидатов на открытом конкурсе, 35-летний народный депутат от президентской партии Роман Насиров официально стал главным налоговиком страны.


      Роман Насиров

      Однако диалог у Насирова завязался не только с предпринимателями, но и правоохранителями, которые заподозрили его в сотрудничестве с беглым депутатом Онищенко. Действия Насирова, по данным следствия, нанесли стране убытков на 2 миллиарда гривен. Такое обвинение коренастый дзюдоист не смог выдержать.

      С первого дня расследования Насиров прятался уже за легендарным одеялом, таким образом демонстрировав свою болезненность и неподсудность.


      Эпопею с одеялом Насирова помнят, пожалуй, все

      Однако после того, как Насирова выпустили под залог, одеяло снова сменилось на костюм. А само дело запилилось в судейских ящиках. Все же Насирова уволили с поста главы ГФС, а на его место назначили Мирослава Продана. Он пообещал не повторять ошибок предшественников.


      Мирослав Продан

      Мир не стоит на месте. Процесс администрирования налогов требует мобильности, скорости, прозрачности и простоты,
      – говорил и.о. главы ГФС (2017-2018 гг.) Мирослав Продан.

      Он убежал за границу от антикоррупционных органов еще до того, как они к нему пришли. Уже бывший исполняющий обязанности главы Фискальной службы Мирослав Продан тайно уехал в Молдову, утверждают СМИ. На автомобиле с еврономерам. Говорит на лечение.

      "В начале ноября запланировал поездку за границу для медицинского обследования. 7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, что САП прислала повестку с требованием явиться к следователю", – написал Продан в Facebook.

      А вот его антикоррупционные органы заподозрили в незаконном обогащении. Якобы приобрел недвижимость в Турции. Несколько объектов в курортном городе Бодрум общей стоимостью более 500 тысяч долларов.

      Билоус, Насиров, Продан. Фамилии, похоже меняются, а подходы к руководству чуть ли не главной кормилицы госбюджета – фискальной службы остаются неизменными.

      Автор: Эдуард Крижановский
      Теги: Новости Украины Новости политики Роман Насиров Государственная фискальная служба
      Источник: 24 канал
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