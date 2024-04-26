Представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге 25 апреля сказал, что США "уже движутся". Перед этим СМИ заявили, что Штаты готовят крупнейший пакет военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов, пишет 24 Канал.

Смотрите также Удобная мишень: продолжат ли республиканцы критиковать Байдена относительно помощи Украине

Что говорят в Пентагоне об оружии для Украины

Патрик Райдер ответил на вопрос о том, когда Украина получит первую партию вооружений в рамках нового пакета американской помощи и что это будет. Он пояснил, что не будет вдаваться в подробности о конкретных сроках и конкретном оборудовании, однако добавил: "Мы уже движемся".

Некоторые вооружения будут доставлены срочно, на транспортировку других уйдет немного больше времени... Сейчас, мы уже начали процесс доставки части оружия, боеприпасов и оборудования, которое будет там в течение нескольких дней, если не раньше,

– заверил представитель.

По его словам, из соображений оперативной безопасности США не могут подтвердить модель, тип, количество или сроки поставки. Однако представитель Пентагона заверил, что когда говорится об основных средствах, таких как боеприпасы, то они уже начинают их поставлять.

США приняли законопроект о помощи Украине