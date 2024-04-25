Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк. Он объяснил, придется ли Украине отдавать деньги США.

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"Будем искать компромиссы"

Соединенные Штаты с октября по апрель не могли принять законопроект о помощи Украине. В течение этого времени конгрессмены не могли прийти к согласию по этому вопросу.

В марте 2024 года спикер Палаты представителей Майк Джонсон предложил предоставить средства, но как заем или по принципу ленд-лиза. Свое предложение политик объяснил тем, что кредитная или ленд-лизовая альтернатива позволит "американским налогоплательщикам не отдавать десятки миллиардов долларов без каких-либо ожиданий на их возвращение".

Все же американские политики достигли консенсуса. 20 апреля за законопроект о помощи проголосовала Палата представителей, а 24 апреля его одобрил Сенат и подписал президент Джо Байден. Однако в Вашингтоне до сих пор не отметили, получит ли Украина помощь как заем.

Там разные варианты. Есть заем, то есть кредитные средства, которые пойдут на социальные и экономические программы – вне 7 миллиардов. Надо будет решать, как мы их будем отдавать, или их спишут. Но это уже совсем другие переговорные площадки. Я думаю, что найдем компромиссы,

– сказал Подоляк.

По его словам, кредит надо будет проговаривать с партнерами, потому что, например, президент Соединенных Штатов имеет опцию по списанию этих средств различными траншами.

Основные средства, которые идут на военную помощь, остаются в США. Они пойдут на госзаказ у американских военных корпораций.

Они (эти деньги – 24 Канал) не идут в Украину вообще. Со складов дают оружие, а вместо этого оружия будет заказ на закупку аналогичных типов,

– отметил советник председателя ОПУ.

Кроме того, более 20 миллиардов долларов будут использованы на более долгосрочные программы. В частности, на закупку оружия, которое нам будет нужно через 6 месяцев и тому подобное.

"Главное – это оружие. Сегодня четко понятно, что будет максимально быстрая поставка снарядов, ракет, систем РЭБ и тому подобное. Все это немедленно будет поступать на территорию Украины, в течение недели или двух", – добавил Подоляк.

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