Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что враг будет наносить интенсивные удары при перевозке оружия ближе к линии фронта. Между тем ВСУ будут применять оружие в рамках военной стратегии, без эмоций.

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Россия попытается помешать

По словам Тимочко, Россия использует все пути и возможности для того, чтобы ограничить количество вооружения, которое получит Украина от США. Враг будет интенсивно наносить удары при перевозке, складировании оружия в тыловых структурах и поставки его в боевые подразделения.

Это (поставки военной помощи – 24 Канал) не будет большими партиями, длинными колоннами. Это будет происходить скрыто, очень дробно, чтобы враг не мог наносить угрозы большим партиям оружия,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Использование вооружения ВСУ

Оружие, которое есть на складах и то, которое еще приедет, потребует времени для того, чтобы украинские военные начали его применять. ВСУ не будет применять все оружие сразу, чтобы максимально уничтожить врага. Использование оружия будет происходить в рамках ведения боевых действий.

Рисковать просто так, чтобы выстрелить – это эмоции, в военной тактике такая стратегия не работает,

– добавил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Однако военная помощь от США однозначно поможет украинским военным уничтожать гораздо больше вражеских целей, чем до этого. Вероятно, что спектр приоритетных целей ВСУ станет шире.

Мы будем организовывать все профессионально, не для красивой картинки или краткосрочного успокоения граждан,

– подчеркнул Тимочко.

Важно иметь людей

Сейчас Украине важно иметь человеческий капитал, который, по мнению председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, даст возможность использовать вооружение против врага. Им оперировать и наносить удары будут люди, которых нужно будет дополнительно обучать для комплексов или расчетов, которые появятся в соответствии с новым оружием.

Какое бы ни было высокотехнологичное оружие, само оно стрелять не будет,

– отметил Тимочко.

Насколько помощь от США будет эффективна