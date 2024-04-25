Украина в течение длительного времени ожидала положительного решения Конгресса США по пакету военной помощи. Вооруженные Силы Украины страдали от недостатка нужного вооружения, которое необходимо для ведения борьбы.

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Последствия задержки почувствовали в Украине

Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме признал, что из-за оттягивания Конгрессом одобрения военной помощи для нашего государства российские захватчики смогли захватить часть территорий на востоке Украины.

Комментируя одобрение дополнительного финансирования для союзников Соединенных Штатов, в частности для Украины, советник президента США по национальной безопасности признал, что на этот процесс было потрачено "слишком много" времени.

Последствия задержки почувствовали в Украине. За последние полгода Украина была вынуждена экономить боеприпасы, и это привело к потере части территории на востоке, в частности Авдеевки,

– заявил он.

Советник Байдена отметил, что текущий пакет военной помощи США в размере 1 миллиарда долларов "является отличной новостью для Украины". Однако Вооруженные Силы Украины до сих пор находятся под жестким давлением оккупантов на поле боя.

К тому же он вспомнил попытки наступления россиян на город Часов Яр и населенные пункты к западу от Авдеевки ценой больших потерь. Чиновник добавил, что вполне возможно, что в течение следующих лет Россия может получить дополнительные тактические достижения.

"Факт заключается в том, что у нас уйдет определенное время, чтобы выйти из той ямы, которую образовала полугодовая задержка до одобрения Конгрессом дополнительного финансирования", – заверил представитель Белого дома.

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