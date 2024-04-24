Напомним, Байден подписал законопроект о пакете помощи партнерам, который поздно вечером во вторник принял Сенат. Этот пакет общей стоимостью 95 миллиардов долларов включает почти 61 миллиард долларов на помощь Украине. Подписание пакета помощи стало кульминацией месяцев напряженных переговоров и дебатов.

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Радостно восклицали

Байден после того, как подписал закон о военной помощи нашему государству заявил, что видел как украинские защитники на фронте радовались новости о решении Палаты представителей, что позволило разблокировать вооружение для Вооруженных Сил Украины.

На выходных (я видел – ред.) сообщения и, как по мне, это невероятно – о радостных возгласах из окопов на востоке Украины. Они (украинские военные – ред.) радостно выкрикивали, наблюдая, как Палата представителей проголосовала в поддержку Украины,

– вспомнил он.

По его словам, тогда как новая американская помощь Киеву не могла поступить из-за споров в Конгрессе, Украине стало труднее обороняться из-за "снарядного голода". Это происходило на фоне того как Россия начала получать дополнительную поддержку от таких союзников как КНДР и Китай.

"И теперь Америка пришлет украинцам поставки, в которых они нуждаются для продолжения борьбы", – добавил он. Байден заверил, что предпримет шаги, чтобы поставки оружия Украине начались как можно быстрее.

США уже передали дальнобойные ракеты ATACMS

ATACMS входили в пакет военной помощи Украине на сумму в размере 300 миллионов долларов. Его американский президент Джо Байден одобрил в марте 2024 года.

По данным изданий, Украина впервые использовала эти ракеты утром 17 апреля, когда поразила российский аэродром в Крыму с расстояния около 165 километров от линий фронта.

Отмечается, что сначала Пентагон был против предоставления Киеву ATACMS из-за опасений, что это повредит боевой готовности США или что Украина будет использовать их для ударов по целям на территории России.

Однако сообщается, что использование Россией северокорейских баллистических ракет и удары по объектам украинской критической инфраструктуры изменило мнение Белого дома, поэтому они и были предоставлены. Пентагон подтвердил, что ракеты ATACMS уже в Украине. Об этом свидетельствует заявление Пентагона, которое приводит журналистка CNN Наташа Бертранд.