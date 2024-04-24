Нагадаємо, Байден підписав законопроєкт про пакет допомоги партнерам, який пізно ввечері у вівторок прийняв Сенат. Цей пакет загальною вартістю 95 мільярдів доларів включає майже 61 мільярд доларів на допомогу Україні. Підписання пакета допомоги стало кульмінацією місяців напружених переговорів та дебатів.

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Радісно вигукували

Байден після того, як підписав закон про військову допомогу нашій державі заявив, що бачив як українські захисники на фронті раділи новині про рішення Палати представників, що дозволило розблокувати озброєння для Збройних Сил України.

На вихідних (я бачив – ред.) повідомлення і, як на мене, це неймовірно – про радісні вигуки з окопів на сході України. Вони (українські військові – ред.) радісно вигукували, спостерігаючи, як Палата представників проголосувала на підтримку України,

– пригадав він.

За його словами, тоді як нова американська допомога Києву не могла надійти через суперечки у Конгресі, Україні стало важче оборонятися через "снарядний голод". Це відбувалося на тлі того як Росія почала отримувати додаткову підтримку від таких союзників як КНДР і Китай.

"І тепер Америка надішле українцям поставки, яких вони потребують для продовження боротьби", – додав він. Байден запевнив, що вживе кроків, аби поставки зброї Україні почались якнайшвидше.

США вже передали далекобійні ракети ATACMS

ATACMS входили до пакета військової допомоги Україні на суму у розмірі 300 мільйонів доларів. Його американський президент Джо Байден схвалив у березні 2024 року.

За даними видань, Україна вперше використала ці ракети вранці 17 квітня, коли уразила російський аеродром у Криму з відстані близько 165 кілометрів від ліній фронту.

Зазначається, що спершу Пентагон був проти надання Києву ATACMS через побоювання, що це зашкодить бойовій готовності США чи що Україна використовуватиме їх для ударів по цілях на території Росії.

Однак повідомляється, що використання Росією північнокорейських балістичних ракет і удари по об'єктах української критичної інфраструктури змінило думку Білого дому, тому їх і було надано. Пентагон підтвердив, що ракети ATACMS вже в Україні. Про це свідчить заява Пентагону, яку наводить журналістка CNN Наташа Бертранд.