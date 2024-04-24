Про це в розмові з 24 Каналом зазначив політолог Андрій Вігірінський. Крім цього він зазначив з посиланням на деякі ЗМІ, що можуть бути і БПМ Bradley.

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Яку допомогу отримає Україна

Україні необхідні далекобійні ракети. Попри те, що наша країна модернізує свої і використовує безпілотники – цього замало для ефективних уражень. ATACMS будуть, але швидше за все пізніше, переконаний Вігірінський.

"Росія перемістила логістичні вузли на відстань недосяжну для України. Тому треба співмірний рівень загрози, яку ескалює сама Росія", – зауважив він.

Утім, Росія теж реагуватиме на передачу далекобійної зброї. Зокрема, посилюватиме обстріли прикордонних областей.

"Треба бути свідомими, що обстріли з боку Росії збільшуватимуться з тим, як постачатиметься допомога США. І ті прифронтові області чи логістичні хаби будуть, на жаль, інтенсивно відбиватися в частині інфраструктури. Такі ураження з боку Росії зростуть в частині доріг, мостів, залізничного покриття", – пояснив Вігірінський.

Зауважимо, за інформацією Reuters США нібито таємно декілька тижнів тому відправили Україні ракети ATACMS. А АР пише, що такі ракети входили до пакета військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів. Його Джо Байден підписав у березні цього року.

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