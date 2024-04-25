Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що ворог буде завдавати інтенсивних ударів під час перевезення зброї ближче до лінії фронту. Тимчасом ЗСУ будуть застосовувати зброю в рамках військової стратегії, без емоцій.

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Росія спробує завадити

За словами Тимочка, Росія використає всі шляхи та можливості для того, щоб обмежити кількість озброєння, яке отримає Україна від США. Ворог буде інтенсивно завдавати удари під час перевезення, складуванні зброї в тилових структурах та постачання її в бойові підрозділи.

Це (постачання військової допомоги – 24 Канал) не буде великими партіями, довгими колонами. Це буде відбуватись приховано, дуже дроблено, щоб ворог не міг завдавати загрози великим партіям зброї,

– зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Використання озброєння ЗСУ

Зброя, яка є на складах і та, яка ще приїде, потребуватиме часу для того, щоб українські військові почали її застосовувати. ЗСУ не буде застосовувати всю зброю одразу, аби максимально знищити ворога. Використання зброї буде відбуватись в рамках ведення бойових дій.

Ризикувати просто так, щоб вистрілити – це емоції, у військовій тактиці така стратегія не працює,

– додав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Однак військова допомога від США однозначно допоможе українським військовим знищувати набагато більше ворожих цілей, ніж до цього. Ймовірно, що спектр пріоритетних цілей ЗСУ стане ширшим.

Ми будемо організовувати все професійно, не для красивої картинки чи короткострокового заспокоєння громадян,

– підкреслив Тимочко.

Важливо мати людей

Зараз Україні важливо мати людський капітал, які, на думку голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, дадуть можливість використовувати озброєння проти ворога. Ним оперувати та завдавати ударів будуть люди, яких потрібно буде додатково навчати для комплексів чи розрахунків, які з'являться відповідно до нової зброї.

Яка б не була високотехнологічна зброя, сама вона стріляти не буде,

– зазначив Тимочко.

Наскільки допомога від США буде ефективна