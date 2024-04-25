Міністр сказав у інтерв'ю, що союзники України повинні перейти від висловлення співчуття українцям і обіцянок допомогти у відновленні до запобігання загибелі людей та руйнації країни.
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Кулеба сказав, що потрібно для перемоги над Росією
Глава українського МЗС пояснив, що лише відновлення військової допомоги США, яке місяцями стримували республіканці, які є прихильниками Дональда Трампа, недостатньо для того, щоб перемогти Росію.
Жоден пакет не зупинить росіян. Що зупинить росіян, так це єдиний фронт всієї України та всіх її партнерів,
– заявив Дмитро Кулеба.
Він пояснив, що Захід має збільшити виробництво озброєнь, як це зробила Україна. Адже наразі Росія випускає орієнтовно в 10 разів більше зброї на тлі нестачі засобів протиповітряної оборони в ЗСУ.
"Коли я бачу, чого досягла Росія у розбудові оборонно-промислової бази за 2 роки війни, і чого досяг Захід, я думаю, що з боку Заходу щось не так. Захід повинен усвідомити, що ера миру в Європі закінчилася", – заявив очільник української дипломатії.
Він сказав, що пік військово-промислового виробництва в союзників України очікується не раніше кінця 2024 року.
Останні новини про допомогу від США
- Сполучені Штати Америки нарешті зможуть надавати Україні військову допомогу. Адже Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 мільярдів доларів.
- У цей же день видання Reuters написало, що Сполучені Штати декілька тижнів тому таємно відправили в Україну далекобійні ракети ATACMS.
- Їх вже застосувати проти російських цілей. Зокрема, вперше наші військові вразили цими ракетами російський аеродром у Криму, що на відстані орієнтовно 165 кілометрів від ліній фронту.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван запевнив, що США продовжать постачати Україні ракети ATACMS. Також він підтвердив, що Штати вже відправили декілька, а тепер, коли є додаткові повноваження та гроші, відправлять більше.