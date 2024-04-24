Очільник Міністерства закордонних справ сказав в інтерв'ю, що він зневажливо ставився до тих, хто наголошував, мовляв, після більш ніж двох років повномасштабної війни для України настав час для переговорів.

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Кулеба сказав, коли Путін піде на перемовини

Очільник МЗС України сказав, що з 2014 по 2022 рік з Кремлем провели "200 раундів обговорень". За словами міністра, деякі:

підтримували мирні переговори через своє наївне ставлення до них;

інші "грали за Путіна";

треті – "не розуміли Росію" та її президента. Вони помилково вважали, що потрібно вести переговори з дияволом.

Путін піде на серйозні переговори тільки тоді, коли його військова позиція буде "близька до краху". Щоб досягти цього, Україна повинна дотримуватися подвійної стратегії: "успіх на полі бою" і створення коаліції країн, які підтримають формулу миру президента Зеленського, що передбачає відхід російській військ, репарації та трибунал за воєнні злочини,

– сказав Кулеба в інтерв'ю.

Також міністр пояснив іноземним журналістам рішення призупинити консульські послуги для військовозобов'язаних чоловіків. Дмитро Кулеба назвав неприпустимим, щоб ті, хто перебувають за межами країни, "сиділи в ресторанах", поки інші гинуть.

Україна не може проводити перемовини з Путіним