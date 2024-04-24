По словам советника президента США по национальной безопасности, предоставленная Украине помощь обеспечит потребности страны до конца года – то есть до конца 2024 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на запись брифинга, который проходил 24 апреля.

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Помощь Украине должна быть своевременной

Джейк Салливан убежден, что задержка с одобрением помощи имела последствия для Украины. В частности, из-за затягивания одобрения помощи, по мнению чиновника, наше государство потеряло Авдеевки. Он отметил, что это произошло из-за необходимости экономить боеприпасы.

Последствия задержки почувствовали в Украине. За последние полгода Украина была вынуждена экономить боеприпасы, и это привело к потере части территории на востоке, в частности Авдеевки,

– отметил Салливан.

Советник президента США также прокомментировал одобрение дополнительного финансирования, признав, что процесс занял больше времени, чем ожидалось. Он выразил удовлетворение пакетом военной помощи, но отметил, что украинские военные все еще находятся под большим давлением.

Вполне возможно, что в грядущие годы Россия может получить дополнительные тактические достижения,

– добавил чиновник, акцентировав на попытке наступления россиян на Часов Яр и другие населенные пункты на Востоке Украины.

Больше о принятом пакете поддержки