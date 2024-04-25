Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він пояснив, чи доведеться Україні віддавати гроші США.

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"Будемо шукати компроміси"

Сполучені Штати з жовтня до квітня не могли ухвалити законопроєкт про допомогу Україні. Протягом цього часу конгресмени не могли дійти згоди щодо цього питання.

Відтак, у березні 2024 року спікер Палати представників Майк Джонсон запропонував надати кошти, але як позику чи за принципом ленд-лізу. Свою пропозицію політик пояснив тим, що кредитна чи ленд-лізова альтернатива дозволить "американським платникам податків не віддавали десятки мільярдів доларів без будь-яких очікувань на їх повернення".

Все ж таки американські політики досягли консенсусу. 20 квітня за законопроєкт про допомогу проголосувала Палата представників, а 24 квітня його схвалив Сенат й підписав президент Джо Байден. Однак у Вашингтоні досі не зазначили, чи отримає Україна допомогу як позику.

Там різні варіанти. Є позика, тобто кредитні кошти, які підуть на соціальні та економічні програми – поза 7 мільярдів. Треба буде вирішувати, як ми їх віддаватимемо, чи їх спишуть. Але це вже зовсім інші переговорні майданчики. Я думаю, що знайдемо компроміси,

– мовив Подоляк.

За його словами, кредит треба буде проговорювати з партнерами, тому що, наприклад, президент Сполучених Штатів має опцію зі списання цих коштів різними траншами.

Основні кошти, які йдуть на військову допомогу, залишаються в США. Вони підуть на держзамовлення в американських військових корпорацій.

Вони (ці гроші – 24 Канал) не йдуть в Україну взагалі. Зі складів дають зброю, а замість цієї зброї буде замовлення на закупівлю аналогічних типів,

– зауважив радник голови ОПУ.

Крім того, понад 20 мільярдів доларів будуть використані на більш довгострокові програми. Зокрема, на закупівлю зброї, яка нам буде потрібна через 6 місяців тощо.

"Головне – це зброя. Сьогодні чітко зрозуміло, що буде максимально швидке постачання снарядів, ракет, систем РЕБ тощо. Все це негайно надходитиме на територію України, протягом тижня чи двох", – додав Подоляк.

Що у США кажуть про виділення допомоги Україні