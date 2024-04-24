Президент сказав під час виступу після підписання документа, що шлях закону до його робочого столу був важким, але врешті-решт США "піднялися на ноги". Перед цим за пакет допомоги проголосував Сенат США, пише 24 Канал.

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Якщо Путін переможе в Україні, наступним кроком для російських військ цілком може стати прямий напад на союзника по НАТО. У нас не було іншого вибору, окрім як прийти їм на допомогу.

Підпишу цей законопроєкт і звернуся до американського народу, щойно він надійде на мій стіл завтра, щоб ми могли розпочати надсилання зброї та обладнання в Україну цього тижня. Потреба нагальна: для України, яка стикається з невпинними бомбардуваннями з боку Росії,

– підкреслив очільник США.