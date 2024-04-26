Речник Пентагону Патрік Райдер на брифінгу 25 квітня сказав, що США "вже рухаються".

Перед цим ЗМІ заявили, що Штати готують найбільший пакет військової допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів, пише 24 Канал.

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Що кажуть в Пентагоні про зброю для України

Патрік Райдер відповів на питання про те, коли Україна отримає першу партію озброєнь в межах нового пакету американської допомоги та що це буде. Він пояснив, що не вдаватиметься в подробиці про конкретні терміни та конкретне обладнання, проте додав: "Ми вже рухаємося".

Деякі озброєння будуть доставлені терміново, на транспортування інших піде трохи більше часу… Наразі, ми вже розпочали процес доставляння частини зброї, боєприпасів та обладнання, яке буде там впродовж кількох днів, якщо не раніше,

– запевнив речник.

За його словами, з міркувань оперативної безпеки США не можуть підтвердити модель, тип, кількість або терміни постачання. Проте речник Пентагону запевнив, що коли мовиться про основні засоби, такі як боєприпаси, то вони вже починають їх постачати.

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