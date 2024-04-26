Критика, яку озвучують республіканці Байдену про підтримку України триває вже дуже довго. Дмитро Шеренговський, проректор УКУ та політолог, розповів 24 Каналу, що такі звинувачення лунатимуть ще до кінця виборів у США.

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"Зараз Байден зручна мішень, тому у передвиборчих перегонах будуть використовувати будь-який аргумент", – наголосив політолог.

Перегони на виборах у США

За даними опитувань виборців у США – Байден і Трамп отримують майже однакову кількість підтримки. Вони боротимуться за кожен голос різноманітними способами.

Після того, як підписали закон про фінансову допомогу Україні, Конгрес поставив завдання адміністрації Байдена за 60 днів представити план того, як Сполучені Штати Америки надалі мали б допомагати Україні.

В сторону Білого дому одним з аргументів критики може стати те, що немає плану перемоги України, чи він здаватиметься недостатньо ґрунтовним. Ми бачимо, що розпочинаються внутрішні баталії,

– зауважив Шеренговський.

Проблема для України

Політолог підкреслив, що у США цей бюджетний рік закінчується в жовтні 2024 року. Допомогу для України затверджено – зброя та фінансування будуть надходити.

Однак невідомо, що буде в наступному бюджетному році. Чи буде якийсь компроміс до виборів США – дуже сумнівно. Ми у непевній ситуації. Попри взаємні звинувачення у двох партіях Сполучених Штатів Америки, нам доведеться вибудовувати містки між обома,

– сказав Дмитро Шеренговський.

Допомога США для України