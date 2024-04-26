Критика, которую озвучивают республиканцы Байдену о поддержке Украины продолжается уже очень долго. Дмитрий Шеренговский, проректор УКУ и политолог, рассказал 24 Каналу, что такие обвинения будут звучать еще до конца выборов в США.

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"Сейчас Байден удобная мишень, поэтому в предвыборной гонке будут использовать любой аргумент", – отметил политолог.

Гонка на выборах в США

По данным опросов избирателей в США – Байден и Трамп получают почти одинаковое количество поддержки. Они будут бороться за каждый голос различными способами.

После того, как подписали закон о финансовой помощи Украине, Конгресс поставил задачу администрации Байдена за 60 дней представить план того, как Соединенные Штаты Америки в дальнейшем должны помогать Украине.

В сторону Белого дома одним из аргументов критики может стать то, что нет плана победы Украины, или он будет казаться недостаточно основательным. Мы видим, что начинаются внутренние баталии,

– отметил Шеренговский.

Проблема для Украины

Политолог подчеркнул, что в США этот бюджетный год заканчивается в октябре 2024 года. Помощь для Украины утверждено – оружие и финансирование будут поступать.

Однако неизвестно, что будет в следующем бюджетном году. Будет ли какой-то компромисс до выборов США – очень сомнительно. Мы в неопределенной ситуации. Несмотря на взаимные обвинения в двух партиях Соединенных Штатов Америки, нам придется выстраивать мостики между обеими,

– сказал Дмитрий Шеренговский.

Помощь США для Украины