У середу Байден підписав законопроєкт про пакет допомоги партнерам, який пізно ввечері у вівторок прийняв Сенат. Цей пакет загальною вартістю 95 мільярдів доларів включає майже 61 мільярд доларів на допомогу Україні. Підписання пакета допомоги стало кульмінацією місяців напружених переговорів та дебатів.

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Момент підписання вкрай необхідного для України рішення

Вже незабаром США надішлють в Україну допомогу, яка потрібна для подальшої боротьби. Американський президент раніше неодноразово наголошував на тому, що хоче зробити все, щоб якомога швидше просунути цей пакет, який сприятиме підвищенню рівня безпеки у Європі.

І ось, історичне рішення було ухвалено. У своєму виступі Джо Байден заявив, що підписав закон про виділення Україні пакету військової та фінансової допомоги на понад 60 мільярдів доларів. Наразі у мережі оприлюднено кадри підписання документа щодо пакета допомоги, який так необхідний Збройним Силам України на полі бою.

Сьогодні ми відповіли на заклик історії в цій критичній точці перелому. Підписавши наш пакет національної безпеки, ми говоримо світові, що Америка рішуче виступає за демократію та свободу, а також проти тиранії та гноблення,

– заявив Байден.

У Байдена показали момент підписання закону: дивіться відео

Байден анонсував новий пакет допомоги Україні: що відомо

Він оцінюється в 1 мільярд доларів США і включає можливості для підтримки найнагальніших потреб України, у тому числі перехоплювачі ППО, артилерійські снаряди, бронетехніка та протитанкові засоби.

Повідомляється, що у цей пакет увійшли: