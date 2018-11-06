"Я у мамы таможенник": работник Киевской таможни причудливо прокомментировал наличие Lexus
Сотрудники Киевской таможни ДФС – Вадим Турманов, Михаил Редько, Андрей Недбайло – не декларируют фактическое место проживания и/или машины, на которых ездят.
Это обнаружили журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.Info.
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Сотрудники Киевской таможни ДФС неохотно декларируют свое имущество
Вадим Турманов, до недавнего времени завхоз таможни, а ныне заместитель начальника отдела информационно-аналитической работы, в своей декларации указывает квартиру в поселке Петропавловская Борщаговка под Киевом. Однако утром журналисты замечают его там, а на столичном Подоле: мужчина регулярно утром выходит из киевской многоэтажки. Приобретенная недавно квартира записана на мать таможенника Тамару Турманову, которая стала ее обладательницей в 2016 году.
Вадим Турманов
Киевскую квартиру, где в этом году журналисты регулярно замечали Турманова, он сам назвал постоянным местом жительства и в прошлом году. Но не в декларации, а в суде, после того, как полиция составила на него админпротокол. Тогда таможенник ездил на автомобиле Audi A6, которая также не попадала в декларацию Вадима Турманова и принадлежала его отцу Виктору Турманову.
Audi A6, записанная на отца Турманова
Михаила Редько, начальника второго отдела оперативного реагирования на таможенные правонарушения той же таможни, журналисты телепрограммы встретили на незадекларированном черном Lexus. По словам Редько, иномарку попросил припарковать у таможни его товарищ, а сам он на ней не ездит. Как оказалось, Lexus, на котором приехал таможенник Редько, зарегистрирован на отца его коллеги Станислава Дели.
Сам Дели, который работает заместителем начальника отдела взаимодействия с таможенными органами той же Киевской таможни ДФС, заявил редакции, что Lexus отца не пользуется. И предположил, что отец продал его по доверенности.
Я не знаю давал он Редько или не Редько. Может по поручению кому продал. Я у него этого не спрашиваю,
– сказал Станислав Дели в комментарии программе "Наши деньги с Денисом Бигусом".
Михаил Редько
Lexus оказался не единственной машиной, которая не появилась в декларации Редько. Как и Вадима Турманова, Михаила Редько тоже привлекали к административной ответственности за рулем и тоже на машинах, которых не было в его декларациях. В трех постановлениях указано, что таможенник ездил на Volkswagen и BMW X5.
Ранее журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" рассказывали, что в прошлом году Редько, с зарплатой в 15 тысяч гривен в месяц, приобрел квартиру в роскошном жилом комплексе "Альпийский городок". Если верить фискалу, столичная квартира в элитном ЖК площадью 141 квадратных метра в 2017 году стоила ему не более 15 тысяч долларов (или 400 тысяч гривен, или даже 180 тысяч гривен – в двух декларациях таможенника указаны разные данные).
К тому же, как обнаружили журналисты, живет Редько в другом фешенебельном комплексе – "Престиж Холл", что на Печерске – не декларируя пользования этой недвижимостью.
Машины еще одного работника той же таможни – начальника первого отдела оперативного реагирования Андрея Недбайло – тоже не увидели в его декларации. Журналисты зафиксировали, что на работу Недбайло регулярно приезжает на новой Skoda Superb. Однако машина предусмотрительно записана на мать таможенника, Валентину Недбайло, что официально спасает его от декларирования до конца года.
Андрей Недбайло
Комментировать, откуда у матери появились деньги на это авто, таможенник отказался. По данным реестра юридических лиц, мать таможенника до 2017-го года продавала спортивные товары, однако в настоящее время никакого бизнеса не ведет. На нее также записана и квартира на Петропавловской Борщаговке, в которой живет Андрей Недбайло.
Полный выпуск расследования программе "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.