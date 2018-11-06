Какую компенсацию получают нардепы за свои роскошные дома: ошеломляющие фото

Из 170 парламентариев, получающих компенсацию на аренду жилья в столице, почти 120 задекларировали миллионы сбережений. И по меньшей мере 25 из них еще и есть где жить в Киеве или в элитном пригороде. Так происходит, потому что аппарат парламента начисляет компенсацию, не проверяя, есть ли в собственности депутата или его семьи столичное жилье.

По закону, который парламентарии приняли сами для себя, те из них, кто не владеет жильем в столице и 30 километрах вокруг, имеют право на компенсацию из бюджета. То есть из денег налогоплательщиков. Ежемесячно – 20 тысяч гривен за аренду квартиры или номера в гостинице "Киев". За один день начисляется 650 гривен.

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И среди получателей такой компенсации оказываются не только официальные миллионеры, но и официальные владельцы жилья в столице или 30-километровой зоне вокруг Киева. К примеру, бывший регионал, а ныне член депутатской группы "Воля народа" Игорь Молоток, который вместе с семьей задекларировал около 20 миллионов гривен сбережений и лично владеет загородным имением в селе Романков под Киевом. Несмотря на это, он ежемесячно получает бюджетную компенсацию за аренду жилья.

В комментарии программе "Наши деньги с Денисом Бигусом" нардеп Молоток сначала пытался объяснить компенсацию тем, что его имение слишком далеко от Киева. На самом же деле эта недвижимость расположена меньше, чем в 30 километрах от Верховной Рады. Поэтому компенсация на жилье в его случае – это прямое нарушение закона.

Когда журналисты напомнили об этом, Игорь Молоток вспомнил о ремонте. Мол, из-за ремонта он не может пользоваться домом. Этот аргумент тоже не выдерживает критики, потому что в рабочие дни утром возле его загородного дома стоят иномарки, да и в Киеве жена депутата владеет квартирой на полторы сотни квадратов.



Недвижимость Игоря Молотка

Ремонтом в киевской квартире рыночной стоимостью в несколько миллионов гривен оправдывает получение компенсации за жилье и нарфронтовец Владимир Шкварилюк. Он с женой купил эту квартиру в июле 2016 года. В прошлом году семья Шкварилюков пополнила автопарк из двух Вольво и Тойоты новенькими Мерседесом и БМВ. Но от ежемесячной компенсации Шкварилюк не отказался. Мол, ремонт в квартире, приобретенной два года назад, еще не закончился.



Авто Владимира Шкварилюка

У оппоблоковца Дмитрия Колесникова и его жены – две квартиры почти на две с половиной сотни квадратов в столичном доме возле Национального антикоррупционного бюро.

"Я живу в городе Кривой Рог. Приезжаю в Киев и имею право, как народный депутат, на номер в отеле", – пояснил получения компенсации Дмитрий Колесников. Но когда слышит о киевских квартирах в доме возле НАБУ – прячется в кулуарах Верховной Рады, куда журналистов не пропускают.

У одного из самых богатых депутатов Верховной Рады, бывшего регионала, а ныне члена партии "Возрождение" Евгения Геллера – целый дворец с собственным парком в Козине. Геллер задекларировал более 200 миллионов гривен сбережений. Но его фамилия ежемесячно появляется в списках депутатов, которые получают компенсацию за аренду жилья в Киеве.



Имение Евгения Геллера

Подобным образом действует и владелец столичной квартиры Аркадий Корнацкий из БПП (задекларировал 57 миллионов сбережений). Так делает Александр Пресман, состояние семьи которого составляет почти 80 миллионов гривен, без учета Майбаха, Бентли, Порш Кайена, Ренж Ровера и, конечно, столичной квартиры.

Некоторые из депутатов предусмотрительно оформили недвижимость на родственников. Так, нардеп от БПП Руслан Демчак, который имеет 136 миллионов гривен сбережений, получает ежемесячно по 20 тысяч гривен компенсации на жилье, так как формально на него оформлена лишь небольшая квартира на Винниччине. А вот изысканный особняк под Киевом с бассейном и спортивной площадкой, которым пользуется Руслан Демчак, записан на его отца, бывшего учителя физкультуры.

Работники, обслуживающие загородную недвижимость, подтверждают, что парламентарий Демчак живет в этом доме, а его машина отправляется утром именно отсюда.



Жилье Руслана Демчака

Нарфронтовец Максим Поляков, фигурант "янтарного дела" от "агента Екатерины", тоже ежемесячно получает по 20 тысяч гривен компенсации, потому что якобы не имеет жилья в столице.

Я по закону должен получать. Нет у меня в Киеве жилья,

– отметил Поляков.

Между тем детективы Антикоррупционного бюро установили, что нардеп Поляков живет в пентхаусе на 227 квадратных метров в столичном жилом комплексе Crystal Park. Официально – это квартира сестры Полякова. Но деньги на покупку пентхауса, который, кстати, стоил почти 11 миллионов гривен, сестра Полякова, как установили детективы, получила от помощницы самого Полякова.

Охранник ЖК Crystal Park на вопросы журналистов не отрицал, что Поляков пользуется этими апартаментами.



Апартаменты Полякова

Киевские квартиры записали на жен и другую родню и получают компенсацию нардепы-миллионеры: Вадим Нестеренко (БПП), Антон Киссе (Возрождение), Виталий Барвиненко (Возрождение), Станислав Березкин (депутатская группа "Воля народа"), Игорь Бриченко (Народный Фронт), Александр Долженков (Оппозиционный блок), Юрий Одарченко (Батькивщина), Иван Рыбак (БПП), Владислав Севрюков (БПП), Олег Мусий (внефракционный депутат).



Состояния нардепов

Депутатскую недвижимость, зафиксированную в их общедоступных декларациях, аппарат Верховной Рады, который и начисляет компенсации, даже не ищет. Договоров аренды той недвижимости, которая оплачивается из бюджета, в аппарате ВР тоже не просят. И вообще говорят, что народные избранники не обязаны отчитываться о расходе компенсационных средств.

"Предоставление народным депутатам Украины справок от отеля или собственника жилья для отчета о потраченных средствах, а также проведение проверок Управлением делами Аппарата Верховной Рады Украины Законом Украины "О статусе народного депутата" не предусмотрено", – отметил в ответе программе "Наши деньги с Денисом Бигусом" Петр Боднар, первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Украины.