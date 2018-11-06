Яку компенсацію отримують нардепи за свої розкішні будинки: приголомшливі фото

Зі 170 парламентарів, що отримують компенсацію на оренду житла в столиці, майже 120 задекларували мільйони заощаджень. І щонайменше 25 з них ще й точно мають, де жити в Києві або у елітному передмісті. Так відбувається, тому що апарат парламенту нараховує компенсацію, не перевіряючи, чи є у власності депутата або його родини столичне житло.

За законом, який парламентарі прийняли самі для себе, ті з них, хто не володіє житлом у столиці і 30 кілометрах навколо, мають право на компенсацію з бюджету. Тобто з грошей платників податків. Щомісяця - 20 тисяч гривень за оренду квартири чи номера у готелі "Київ". За один день нараховується 650 гривень.

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Та серед отримувачів такої компенсації виявляються не лише офіційні мільйонери, а й офіційні власники житла в столиці чи 30-кілометровій зоні навколо Києва. Приміром, колишній регіонал, а нині член депутатської групи "Воля народу" Ігор Молоток, який разом з родиною задекларував біля 20 мільйонів гривень заощаджень і особисто володіє заміським маєтком у селі Романків, під Києвом. Попри це він щомісяця отримує бюджетну компенсацію за оренду житла.

У коментарі програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом" нардеп Молоток спершу намагався пояснити компенсацію тим, що його маєток занадто далеко від Києва. Насправді ж ця нерухомість розташована менше, ніж за 30 кілометрів від Верховної Ради. Тож компенсація на житло в його випадку – це пряме порушення закону.

Коли журналісти нагадали про це, Ігор Молоток згадав про ремонт. Мовляв, через ремонт він не може користуватися будинком. Цей аргумент теж не витримує критики, бо в робочі дні зранку біля його заміського будинку стоять іномарки, та й у Києві дружина депутата володіє квартирою на півтори сотні квадратів.



Нерухомість Ігора Молотка

Ремонтом у київській квартирі ринковою вартістю кілька мільйонів гривень виправдовує отримання компенсації за житло і нарфронтівець Володимир Шкварилюк. Він із дружиною купив цю квартиру у липні 2016 року. Минулого року родина Шкварилюків поповнила автопарк із двох Вольво і Тойоти новенькими Мерседесом і БМВ. Але від щомісячної компенсації Шкварилюк не відмовився. Мовляв, ремонт у квартирі, придбаній два роки тому, ще не скінчився.



Авто Володимира Шкварилюка

У опоблоківця Дмитра Колєснікова і його дружини – дві квартири майже на дві з половиною сотні квадратів у столичному будинку біля Національного антикорупційного бюро.

"Я живу в місті Кривий Ріг. Приїжджаю до Києва і маю право, як народний депутат на номер в готелі", – пояснив отримання компенсації Дмитро Колєсніков. Та коли чує про київські квартири у будинку біля НАБУ – ховається в кулуарах Верховної Ради, куди журналістів не пропускають.

В одного із найбагатших депутатів Верховної Ради колишнього регіонала, а нині члена партії "Відродження" Євгенія Гєллєра – цілий палац із власним парком у Козині. Гєллєр задекларував понад 200 мільйонів гривень заощаджень. Але його прізвище щомісяця з'являється у списках депутатів, які отримують компенсацію за оренду житла у Києві.



Маєток Євгенія Гєллєра

Подібним чином діє і власник столичної квартири Аркадій Корнацький із БПП (задекларував 57 мільйонів заощаджень). Так робить Олександр Пресман, статки родини якого становлять майже 80 мільйонів гривень, без врахування Майбаху, Бентлі, Порш Кайєна, Ренж Ровера і, звісно, столичної квартири.

Дехто ж з депутатів завбачливо оформив нерухомість на родичів. Так, нардеп від БПП Руслан Демчак, який має 136 мільйонів гривень заощаджень, отримує щомісяця по 20 тисяч гривень компенсації на житло, адже формально на нього оформлена лише невелика квартира на Вінниччині. А от вишуканий маєток під Києвом, із басейном і спортивним майданчиком, яким користується Руслан Демчак, записаний на його батька, колишнього вчителя фізкультури.

Працівники, що обслуговують заміську нерухомість, підтверджують, що парламентар Демчак мешкає в цьому будинку, а його автівка вирушає зранку саме звідси.



Помешкання Руслана Демчака

Нарфронтівець Максим Поляков, фігурант "бурштинової справи" від "агента Катерини", теж щомісяця отримує по 20 тисяч гривень компенсації, бо начебто не має житла в столиці.

Я по закону повинен отримувати. Немає у мене в Києві житла,

– зазначив Поляков.

Натомість детективи Антикорупційного бюро встановили, що нардеп Поляков живе у пентхаусі на 227 метрів квадратних у столичному житловому комплексі Crystal Park. Офіційно – це квартира сестри Полякова. Але гроші на купівлю пентхаусу, який, до речі, коштував майже 11 мільйонів гривень, сестра Полякова, як встановили детективи, отримала від помічниці самого Полякова.

Охоронець ЖК Crystal Park на питання журналістів не заперечив, що Поляков користується цими апартаментами.



Апартаменти Полякова

Київські квартири записали на дружин та іншу рідню і отримують компенсацію нардепи-мільйонери: Вадим Нестеренко (БПП), Антон Кіссе (Відродження), Віталій Барвіненко (Відродження), Станіслав Березкін (депутатська група "Воля народу"), Ігор Бриченко (Народний Фронт), Олександр Долженков (Опозиційний блок), Юрій Одарченко (Батьківщина), Іван Рибак (БПП), Владислав Севрюков (БПП), Олег Мусій (позафраційний депутат).



Надбання нардепів

Депутатську нерухомість, зафіксовану в їхніх загальнодоступних деклараціях, апарат Верховної Ради, який і нараховує компенсації, навіть не шукає. Договорів оренди тієї нерухомості, що оплачується з бюджету, в апараті ВР теж не просять. І взагалі кажуть, що народні обранці не зобов'язані звітувати про витрату компенсаційних коштів.

"Надання народним депутатам України довідок від готелю чи власника житла для звітування про витрачені кошти, а також проведення перевірок Управлінням справами Апарату Верховної Ради України Законом України "Про статус народного депутата" не передбачено", – зазначив у відповіді програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом" Петро Боднар, перший заступник керівника Апарату Верховної Ради України.