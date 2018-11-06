"Я у мами митник": працівник Київської митниці вигадливо прокоментував наявність у нього Lexus
Співробітники Київської митниці ДФС – Вадим Турманов, Михайло Редько, Андрій Недбайло – не декларують фактичне місце проживання та/або автівки, на яких їздять.
Це виявили журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.Info.
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Співробітники Київської митниці ДФС неохоче декларують своє майно
Вадим Турманов, донедавна завгосп митниці, а нині заступник начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи, у своїй декларації вказує квартиру в селищі Петропавлівська Борщагівка під Києвом. Однак вранці журналісти помічають його не там, а на столичному Подолі: чоловік регулярно вранці виходить з київської багатоповерхівки. Придбана не так давно квартира записана на матір митника Тамару Турманову, яка стала її власницею у 2016-му році.
Вадим Турманов
Київську квартиру, де цього року журналісти регулярно помічали Турманова, він сам назвав постійним місцем проживання і минулого року. Але не в декларації, а в суді, після того, як поліція склала на нього адмінпротокол. Тоді митник їздив на автівці Audi A6, яка також не потрапляла в декларацію Вадима Турманова і належала його батьку Віктору Турманову.
Audi A6, записана на батька Турманова
Михайла Редька, начальника другого відділу оперативного реагування на митні правопорушення тієї ж митниці, журналісти телепрограми зустріли на незадекларованому чорному Lexus. За словами Редька, іномарку попросив припаркувати біля митниці його товариш, а сам він на ній не їздить. Як виявилося, Lexus, на якому приїхав митник Редько, зареєстрований на батька його колеги Станіслава Делі.
Сам Делі, який працює заступником начальника відділу взаємодії з митними органами тієї ж Київської митниці ДФС, заявив редакції, що Lexus батька не користується. І припустив, що батько продав його по довіреності.
Я не знаю: надавав він Редьку чи не Редьку. Може по дорученням комусь продав. Я в нього цього не питаю,
– сказав Станіслав Делі у коментарі програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом".
Михайло Редько
Lexus виявився не єдиною машиною, яка не з’явилася в декларації Редька. Як і Вадима Турманова, Михайла Редька теж притягали до адміністративної відповідальності за кермом і теж на автівках, яких не було в його деклараціях. У трьох постановах вказано, що митник їздив на Volkswagen та BMW X5.
Раніше журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" розповідали, що минулого року Редько, із зарплатою до 15 тисяч гривень на місяць, придбав квартиру в розкішному житловому комплексі "Альпійське містечко". Якщо вірити фіскалу, столична квартира в елітному ЖК площею 141 квадратних метри у 2017 році коштувала йому не більше 15 тисяч доларів (чи то 400 тисяч гривень, чи то навіть 180 тисяч гривень – у двох деклараціях митника вказані різні дані).
До того ж, як виявили журналісти, мешкає Редько в іншому фешенебельному комплексі – "Престиж-Холл", що на Печерську, – не декларуючи користування цією нерухомістю.
Автівки ще одного працівника тієї ж митниці – начальника першого відділу оперативного реагування Андрія Недбайла – теж не побачили в його декларації. Журналісти зафіксували, що на роботу Недбайло регулярно приїжджає на новій Skoda Superb. Однак машина завбачливо записана на матір митника, Валентину Недбайло, що офіційно рятує його від декларування до кінця року.
Андрій Недбайло
Коментувати, звідки у матері з’явилися гроші на це авто, митник відмовився. За даними реєстру юридичних осіб, матір митника до 2017-го року продавала спортивні товари, однак нині жодного бізнесу не веде. На неї також записана і квартира на Петропавлівській Борщагівці, в якій живе Андрій Недбайло.
Повний випуск розслідування програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.