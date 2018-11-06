"Я у мами митник": працівник Київської митниці вигадливо прокоментував наявність у нього Lexus

Співробітники Київської митниці ДФС – Вадим Турманов, Михайло Редько, Андрій Недбайло – не декларують фактичне місце проживання та/або автівки, на яких їздять.

Це виявили журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.Info.

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Співробітники Київської митниці ДФС неохоче декларують своє майно

Вадим Турманов, донедавна завгосп митниці, а нині заступник начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи, у своїй декларації вказує квартиру в селищі Петропавлівська Борщагівка під Києвом. Однак вранці журналісти помічають його не там, а на столичному Подолі: чоловік регулярно вранці виходить з київської багатоповерхівки. Придбана не так давно квартира записана на матір митника Тамару Турманову, яка стала її власницею у 2016-му році.



Вадим Турманов

Київську квартиру, де цього року журналісти регулярно помічали Турманова, він сам назвав постійним місцем проживання і минулого року. Але не в декларації, а в суді, після того, як поліція склала на нього адмінпротокол. Тоді митник їздив на автівці Audi A6, яка також не потрапляла в декларацію Вадима Турманова і належала його батьку Віктору Турманову.



Audi A6, записана на батька Турманова

Михайла Редька, начальника другого відділу оперативного реагування на митні правопорушення тієї ж митниці, журналісти телепрограми зустріли на незадекларованому чорному Lexus. За словами Редька, іномарку попросив припаркувати біля митниці його товариш, а сам він на ній не їздить. Як виявилося, Lexus, на якому приїхав митник Редько, зареєстрований на батька його колеги Станіслава Делі.