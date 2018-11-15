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      Людина Гройсмана, яка займала посаду незаконно: що відомо про Мирослава Продана

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      Елітний комплекс "Мандарин" знаходиться у курортному Бодрумі в Туреччині. Нерухомість тут є у принців Катару, кувейтських дипломатів і членів королівської родини Саудівської Аравії. І тут за майже 2,5 мільйони євро і собі нібито придбав дві вілли екс-виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан

      У декларації він про них жодного разу не згадав. А про купівлю домовлявся просто у Telegram.

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      Його переписку від джерел в СБУ отримало видання "Цензор.Нет". Як саме СБУ отримало доступ до повідомлень, не уточнюють. Кажуть, чиновник мав декілька телефонів, постійно змінював їх, але додаток з компрометуючими повідомленнями видалити, вочевидь, забув.

      Для того. щоб робити корупцію, призначають не найкращих людей. а малограмотних. Велика кількість грматичних помилок у людини,
      – сказав головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

      На скрінах видно, як Продан із помилками переписується з кумом Максимом Павицьким. Він теж з Вінниці, за даними відкритих реєстрів, володіє там розважальним центром. Він і їздить оглядати маєток та оформлює документа на вілли.

      Одну з них згодом планували здавати в оренду. Допомагає з купівлею одеський бізнесмен Віталій Астахов, передавав готівку частинами в руки турецькому ріелтору. У тому ж месенджері Продан домовлявся і про хабарі. 


      Переписка Продана

      Телефонів у Продана не забирали, а документів на обшук його речей у спецслужб немає, заявила його адвокат. Усе майно посадовець показав у декларації. Тому вважає, переписки підроблені.

      Законний порядок, яким гарантується КПК України, не дотриманий. Про яку законність і переписку може йти мова. Ми вважаємо, що це досить хороший змонтований фотошоп,
      – сказала адвокат Мирослава Продана Лариса Криворучко.

      Сьогодні Продана чекали на допит у Спеціалізовані антикорупційні прокуратурі. Повістку відправили за адресою, де він не живе. А потім продублювали у Viber. Надіслали фотографії повістки частинами із прихованого номера, але прийти він усе одно не зможе. 5 листопада посадовець нібито втік до Молдови. А з Кишинева за кілька годин поїхав до Варшави.


      Мирослав Продан та Роман Насіров

      Адвокат запевняє, що Продан нікуди не тікав, зараз на лікуванні в Німеччині. Поїхав туди з рідної Вінниці через кордон з Молдовою. Що лікує – забороняє говорити лікарська таємниця. Після операції за два тижні має повернутися до України. І тоді прийде на допит, якщо його особисто запросять

      А чи запросять ще раз – поки питання. Державна фіскальна служба обросла корупційним схемами. А топ-посади в ньому покидають через лікарняні ліжка та в картатих ковдрах. До прикладу, так було з її екс-очільником Романом Насіровим.

      У великої кількості людей, які мають відношення до бюджету, проблеми зі здоров'ям. Хочу побачити, коли будуть брати на ці посади люедй з гарним здоров'ям, які будуть працювати, а не лікуватися. Якщо вони не винні, вони будуть виправдані,
      – наголосив народний депутат Борислав Береза.

      Продан став розмінною монетою у конфлікті між Порошенком та Гройсманом, вважає Юрій Бутусов. У червні прем'єр допустив на митницю підрозділи Нацполіції для боротьби з контрабандою, їх контролює Аваков і "Народний фронт". Хоча раніше цим займалася Служба безпеки, контрольована Президентом. Продан – підопічний голови уряду. Тому через нього вирішили тиснути на політичні амбіції Гройсмана.

      Гройсман публічно говорив, що створює політичну силу, піде на парламентські вибори. залучив поліцію на митницю. І тут йому показали: ти під контролем. Будеш проводити самостійну політику – матимеш великі самостійні проблеми,
      – додав Бутусов.

      Гройсман обіцяв, буде на посаді допоки Продан у кріслі голови ДФС. На початку вересня той залишив посаду після двох років, хоча за законом мав би займати її не більше тьрох місяців. Офіційно, пішов за власним бажанням.

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      Замість нього виконуючм обов`язки призначили Олександра Власова. Але теж з порушенням, адже він не був заступником голови служби.

      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Державна фіскальна служба Володимир Гройсман СБУ
      Джерело: 24 канал
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