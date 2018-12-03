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      Руководитель ГФС – тяжелая должность, где люди надрываются, таская огромные объемы наличности

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      Руководитель ГФС – тяжелая должность
      Руководитель ГФС – тяжелая должность / Фото из открытых источников

      В понедельник, 3 декабря, в Киеве суд начал избирать меру пресечения бывшему исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану. Впрочем, украинцы давно привыкли, что задержание и избрание меры пресечения для чиновников ни о чем не говорит. В суд возили их десятками, выбирали аресты, но потом те или выходили на свободу под залог, или под домашний арест.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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      Он рассказал следующее: "Похоже, что Продан, который имеет покровителя в лице премьер-министра Владимира Гройсмана, получил сигнал, что можно вернуться в Украину. Что кто-то где-то уступит интересами, чтобы Продана не посадили, и чтобы его процесс продолжался годами, пока об этом деле украинцы не забудут. Таких историй много, например с Насировым".

      Руководитель ГФС – это такая тяжелая должность, на которой люди просто надрываются, таская огромные объемы наличности,
      – отметил Гнап.

      И добавил, что именно премьер Гройсман давал указания Продану и даже защищал его, когда тучи над тем собирались.


      Дмитрий Гнап

      А то, считает Гнап, что Продан был в курсе десятков преступных схем – это 100%.

      Возможно ли, что 90 миллиардов гривен, по словам самого же Гройсмана, "утекли" через таможню, а руководитель ГФС не знал об этом? А если знал и ничего не делал – это минимум должностное бездействие, а скорее всего – незаконное обогащение. Думаю, машины и квартиры Продана, которые сейчас вылезают после расследования НАБУ – лишь малая толика приобретенного,
      – сообщил журналист.

      Видео полного интервью с Дмитрием Гнапом смотрите здесь.

      Теги: Новости Украины Коррупция Государственная фискальная служба Владимир Гройсман Роман Насиров
      Источник: 24 канал
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