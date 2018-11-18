Позорный путь Насирова: Мирослав Продан оказался в центре скандала

Когда экс-главе ГФС Роману Насирову выбирали меру пресечения в суде, тот ни на минуту за решеткой не расставался со своим одеялом и притворился больным, чтобы избежать ареста. Казалось бы, что не может новый глава Государственной фискальной службы у всех на глазах повторить позорный путь своего предшественника, но Мирославу Продану удалось.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

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Журналист вспомнил, что Мирослав Продан руководил налоговой в Виннице, когда Владимир Гройсман был городским головой. Руководитель правительства забрал Продана с собой после своего назначения на пост премьера и протолкнул его на место руководителя ГФС.

Проработав всего год, Продан оказался в эпицентре скандала. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что прокуроры выявили "устойчивое объединение" из должностных лиц ГФС, которые занимались "крышеванием" контрабанды. Он пояснил, что фискальники покрывали масштабные схемы уклонения от уплаты налогов и возложил персональную ответственность за это на Продана,

– рассказал Дмитрий Гнап.

"Кроме этого, Проданом заинтересовалось и Национальное антикоррупционное бюро, поскольку детективы начали расследовать дело о возможном незаконном обогащении главного фискала. По данным следствия НАБУ, он может быть причастен к покупке отеля в Турции за полмиллиона долларов. Никаких официальных доходов у этого вечного налоговика, понятно, и близко нет", – добавил Гнап.

И вот, как только антикоррупционная прокуратура собралась посетить Продана, он быстро исчез из Украины. Господин Продан написал в своем Facebook, что его срочный выезд за границу не связан со следственными действиями, а исключительно с его состоянием здоровья – он не доверяет украинским врачам и вот именно на эти дни планировал медицинское обследование в Германии,

– сообщил журналист.

По его словам, главному налоговику страны не стоит беспокоиться и можно смело возвращаться в Украину. Как показывает опыт Романа Насирова, претерпев несколько дней позора под одеялом, можно, в конце концов, не только быстро выздороветь, но и объявить о походе в президенты.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 18 ноября 2018