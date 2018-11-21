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      Коррупционные схемы на таможне: почему Украина теряет 75 миллиардов гривен ежегодно

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      По большому счету
      По большому счету / Фото из открытых источников

      Хотя украинская таможня дает половину поступлений в бюджет, но сегодня именно там государство теряет больше всего средств – минимум 75 миллиардов гривен фискальных потерь ежегодно. И это только данные проверки экспорта товаров из ЕС в Украину и их импорта в Украину.

      Об этом в своем видеоблоге "По большому счету" рассказала Татьяна Острикова.

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      По ее словам, ни для кого не секрет, что на таможне скрываются большие деньги и именно она является едва ли не главной кормилицей Государственного бюджета. Все эти миллиарды проходят через руки руководства ГФС.

      Все, кто в свое время были у руля фискальной службы, обещали обновить ее, сделать сервисной службой для плательщиков, реформировать коренным и организовать честную работу таможни. Однако, если посмотреть на постсоветских майдановских руководителей службы, то все они лишались своих кресел не по своей воле и не с доброй славой.

      Очільники ДФСРуководители государственной фискальной службы

      Татьяна напомнила, что в 2015 году по решению специальной правительственной комиссии, Кабмин принял отставку Игоря Белоуса. Его обвинили в создании "чрезвычайно неэффективной системы управления". Следующего главу Романа Насирова обвинили в нанесении государству ущерба на два миллиарда. Его преемника, Мирослав Продана, также подозревают в незаконном обогащении.

      И здесь главное – это понимание, настоящих политических мотивов этого действа. Дело в том, что дело Продана появилось и стало известно публике сразу после того, как премьер Гройсман в бешеном наступлении на контрабанду принял решение, что в порядке эксперимента бороться со схемами на таможне должна полиция,
      – убеждена Острикова.

      Она объяснила, что премьер вместе с проданным решил подвинуть СБУ с таможни, запустив туда полицию, подконтрольную министру внутренних дел, а в ответ получил удар по своему руководителю ГФС.

      "Правительство обещало, что ликвидировав схемы, вернет в бюджет минимум 100 миллиардов гривен только 2018 года. Год заканчивается, ни обещанных мифических 100 миллиардов, ни эффективной работы таможни мы не увидели. Но в одном глава правительства был прав – деньги в мутных таможенных схемах точно есть, надо только хорошо поискать и направить их в бюджет", – отметила журналистка.

      Из последнего – слишком много полномочий сконцентрировано в одном органе и слишком большие возможности руководителю решать: казнить или миловать, выходить на проверку или нет, предоставлять рассрочки по уплате налогов или нет. Поэтому эту структуру следует разделить на отдельные органы: отдельно налоговая служба, отдельно таможенная администрация, а вот налоговую милицию следует вообще ликвидировать.

      Видео полного выпуска видеоблога Татьяны Остриков "По большому счету" за 20 ноября 2018

       

      Теги: Новости Украины Коррупция Расследования Видеоблоги Государственная таможенная служба Роман Насиров Государственная фискальная служба
      Источник: 24 канал
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