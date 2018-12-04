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      Суд ухвалив неоднозначне рішення щодо екс-очільника ДФС Продана

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      Екс-голову Держфіскальної служби Продана відпустили на поруки 9 нардепів
      Екс-голову Держфіскальної служби Продана відпустили на поруки 9 нардепів / Фото з відкритих джерел

      Екс-голова Державної фіскальної служби Мирослав Продан, який підозрюється у незаконному збагаченні, більше не перебуватиме у СІЗО, щоправда буде змушеним носити електронний браслет, також йому заборонили змінювати місце проживання. Річ у тім, що його відпустили на поруки депутатів.

      Раніше 24 канал повідомляв, що колишнього виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана висловили намір взяти на поруки сім осіб.

      Читайте також: Ганебний шлях Насірова: як Мирослав Продан опинився у центрі скандалу

      Згодом, близько опівночі 4 грудня стало відомо, що чиновника все ж відпустили на поруки депутатів, передає "Громадське".

      За інформацією видання, попри це, Солом’янський райсуд Києва, де розглядали справу екс-очільника ДФС, заборонив Продану змінювати місце проживання та зобов’язав носити електронний браслет

      Також журналісти зазначають, що взяти на поруки чиновника погодилися 9 народних депутатів, щоправда лише сім із них прийшли на засідання.

      Прокуратура пропонувала суду взяти Продана під варту на 2 місяці та призначити заставу у 89 мільйонів гривень, однак згідно з обвинуваченням, саме на таку суму Продан купив нерухомість та інші активи в Україні та Туреччині, зокрема, на підставних осіб. Але офіційні задекларовані доходи у 10 разів відрізнялися від реальних витрат,
      – розповів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Козачина.

      За інформацією прокуратури, з липня 2016 по червень 2018 року Продан купив: 2 квартири в елітній новобудові за 6,7 мільйона гривень, два будинки в Туреччині за 78 мільйонів гривень і три авто на 3,4 мільйона гривень.

      Нагадаємо, у липні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Мирослав Продан підозрюється у вчиненні кримінальних злочинів за період, коли він очолював податкову та митницю. Згодом Луценко повідомив, що ГПУ збирає докази у справі про контрабанду проти Продана.

      Зі свого боку, в липні Продан звинуватив працівників ГПУ в "дахуванні" контрабанди, і сказав, що вже написав з цього приводу заяву в НАБУ.

      У вересні 2018 Продан звільнився з посади в. о. голови ДФС. У листопаді Продан отримав повістку від САП з вимогою з’явитися на допит, проте екс-очільник ДФС заявив, що перебуває на лікуванні за кордоном, тому не може цього зробити.

      16 листопада САП заочно оголосила Продану про підозру у скоєнні злочину.

      Теги: Новини України Новини політики Державна фіскальна служба Судді
      Джерело: 24 Канал
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