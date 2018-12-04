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      Суд принял неоднозначное решение в отношении экс-главы ДФС Продана

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      Экс-главу Госфискальной службы Продана отпустили на поруки 9 нардепов
      Экс-главу Госфискальной службы Продана отпустили на поруки 9 нардепов / Фото из открытых источников

      Экс-председатель Государственной фискальной службы Мирослав Продан, который подозревается в незаконном обогащении, больше не будет находиться в СИЗО, правда будет вынужденным носить электронный браслет, также ему запретили менять место жительства. Дело в том, что его отпустили на поруки депутатов.

      Ранее 24 канал сообщал, что бывшего исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана выразили намерение взять на поруки семь человек.

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      Впоследствии, около полуночи 4 декабря стало известно, что чиновника все же отпустили на поруки депутатов, передает "Громадське".

      По информации издания, несмотря на это, Соломенский райсуд Киева, где рассматривали дело экс-главы ДФС, запретил Продану менять место жительства и обязал носить электронный браслет

      Также журналисты отмечают, что взять на поруки чиновника согласились 9 народных депутатов, правда только семь из них пришли на заседание.

      Прокуратура предлагала суду взять Продана под стражу на 2 месяца и назначить залог в 89 миллионов гривен, однако согласно обвинению, именно на такую ​​сумму Продан купил недвижимость и другие активы в Украине и Турции, в частности, на подставных лиц. Но официальные задекларированные доходы в 10 раз отличались от реальных расходов,
      – рассказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Козачина.

      По информации прокуратуры, с июля 2016 года по июнь 2018 года Продан купил 2 квартиры в элитной новостройке за 6,7 миллиона гривен, два дома в Турции за 78 миллионов гривен и три автомобиля на 3,4 миллиона гривен.

      Напомним, в июле 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Мирослав Продан подозревается в совершении уголовных преступлений за период, когда он возглавлял налоговую и таможню. Впоследствии Луценко сообщил, что ГПУ собирает доказательства по делу о контрабанде против Продана.

      Со своей стороны, в июле Продан обвинил работников ГПУ в "крышевании" контрабанды, и сказал, что уже написал по этому поводу заявление в НАБУ.

      В сентябре 2018 года Продан уволился с должности и. о. председателя ДФС. В ноябре Продан получил повестку от САП с требованием явиться на допрос, однако экс-глава ДФС заявил, что находится на лечении за границей, поэтому не может этого сделать.

      16 ноября САП заочно объявила Продану о подозрении в совершении преступления.

      Теги: Новости Украины Новости политики Государственная фискальная служба Судьи
      Источник: 24 Канал
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