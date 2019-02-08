Чи можливий реванш вчорашніх "регіоналів"?

Одіозна Партія регіонів розпалася. Але з її уламків утворилися нові політичні осередки, які братимуть активну участь і в президентських, і в парламентських виборах. Ці уламки між собою конкурують і навіть сваряться. Але мета у них однакова – повернутися до влади.

Так, на з'їзді нещодавно народженої партії "Опозиційна платформа – За життя" частина колишніх соратників президента-утікача Віктора Януковича офіційно висунула кандидатом в президенти нардепа Юрія Бойка.

Наше найважливіше завдання – ми зробимо все, щоб зупинити криваве протистояння на сході України. Ми негайно підемо на прямі переговори задля досягнення миру в державі. Це перше, що ми зробимо після перемоги,

– не приховуючи ноток пафосу заявив Бойко.

Хто він – "південно-східний" кандидат у президенти?

Юрій Бойко народився на Донеччині, освіту здобув у Москві, за фахом – хімік-технолог. Почавши працювати як майстер хімічного заводу "Зоря" у Рубіжному, згодом став гендиректором цього підприємства. Обіймав керівні посади на підприємствах ПЕК, зокрема, "УкрТатнафта", "Укртранснафта". Три роки, до 2005-го, керував держкомпанією "Нафтогаз України". Згодом був міністром енергетики та віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова. Опозиція звинувачувала Юрія Бойка у причетності до компанії "РосУкрЕнерго", яка була монополістом на газовому ринку України і діяла, як твердили її опоненти, в інтересах Росії.

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Вважається близьким до опального олігарха Дмитра Фірташа. Генпрокуратура й досі веде кримінальну справу про так звані "вишки Бойка" – плавучі бурові установки у Чорному морі, які, за даними ГПУ, були придбані за завищеними цінами у посередника. У цій справі Бойко – свідок.

Юрій Бойко має звання "Героя України". Був одним із очільників "Партії регіонів". Після втечі Віктора Януковича з України навесні 2014-го Юрія Бойка виключили з партії – після того, як він подав документи на реєстрацію кандидатом у президенти. Згодом він став депутатом парламенту і очолив фракцію "Опозиційного блоку". Незадовго до початку виборчої кампанії підписав угоду із партією "За життя!" Вадима Рабіновича, що призвело до розколу "Опоблоку" і появи партії "Опозиційна платформа – За життя", в якій Юрій Бойко – співголова і до якої долучився, зокрема, "сірий кардинал" української політики Віктор Медведчук.



Юрій Бойко та Вадим Рабінович об'єднались / Фото Единая Одесса

Фактор кума Путіна

Віктор Медведчук, який при кожній нагоді хизується своїм "статусом" кума Путіна, виступаючи на з'їзді "за життівців", запропонував створити автономний регіон Донбас у складі України.

Це передбачає, що в ньому будуть працювати органи самоврядування – парламент, уряд, які будуть здійснювати життєдіяльність на Донбасі,

– заявив Віктор Медведчук.



Віктор Медведчук / Фото Українська правда

Фактично синхронно спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні та в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік запропонував новий план по врегулюванню ситуації на Донбасі. Згідно з цим планом, ООН і ОБСЄ повинні діяти паралельно, а разом – тільки під загальним керівництвом на чолі з так званим спеціальним представником: це стосується як військового і поліцейського компонентів з боку ООН, так і наглядової місії ОБСЄ, яка вже діє на місцях. У той же час планом пропонується створення перехідної адміністрації ООН в окремих районах Донецької і Луганської областей, яка буде стежити за втіленням мирного плану і реінтеграції цих регіонів.

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Відзначимо, що нещодавно президент Петро Порошенко відкрито заявив, що Віктор Медведчук є досить ефективним у переговорах з владою РФ щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Проте Медведчук, один з "хрещених батьків" партії "Опозиційна платформа – За життя", на з'їзді лише риторично зазначив, що одним із головних завдань цієї політичної сили є досягнення миру на сході країни за допомогою прямих переговорів. Кого конкретно, з ким, а головне – на яких умовах Віктор Володимирович не уточнив.

Метикують на трьох

Тему миру на Донбасі наразі активно експлуатують ще двоє вчорашніх регіоналів, які вже офіційно зареєстровані кандидатами в президенти – Євгеній Мураєв і Олександр Вілкул.

На переконання експертів, якщо аналізувати всі перипетії, що відбуваються нині з вчорашніми соратниками президента-втікача Януковича, можна констатувати, кілька важливих моментів.

Перше. Наспіх створена Медведчуком і компанією "Опозиційна платформа – За життя" де-факто мертва, але при цьому, як свідчить соціологія, має непогані рейтингові показники.

Друге. Безпосередньо перед виходом з фракції "Опоблоку" Рабіновича, Бойко і компанії, покинув цей політичний "корабель" ще один амбітний діяч – Євгеній Мураєв. Він пішов зі скандалом і, публічно звинувативши Рабиновича у співпраці з "продажним" Льовочкіним, створив власну політсилу "Наші".

Таким чином, наразі вчорашніх регіоналів можна умовно розділити на три групи: Бойко/Медведчук, Вілкул/Ахметов, Мураєв. Кандидати в президенти від всіх названих груп на виборах, за прогнозами соціологів, навряд чи переможуть, але в майбутній парламент вони, швидше за все, пройдуть і не виключено, що створять правлячу коаліцію.



Євгеній Мураєв / Фото wikimedia

Вельми цікавий і дещо показовий момент: свіжа соціологія Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) продемонструвала – жителі Півдня і Сходу (11,3%) підтримують "Опозиційну платформу – За життя". У той же час в активі "Опозиційного блоку" – мізерні 2% в регіонах, які вважаються електоральним ядром вчорашніх регіоналів.

А тим часом...

Кілька зареєстрованих кандидатів у президенти допустили неточності при заповненні декларацій. У Нацагентстві з попередження корупції виділили основні неточності, допущені декларантами: кандидати не вказують кадастрові номери об'єктів нерухомості, відзначають транспортні засоби, які відсутні в реєстрах, або не вказують їх ідентифікаційні номери, не відзначають корпоративні права в підприємствах, які знаходяться в стані припинення, але ще не припинені, або не вказують юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких вони є.

Отже, як бачимо, "попередники", "сьогоденники" і ймовірні "наступники", всі як один декларують високі цінності, а фактично користуються однаковими – спекулятивно-маніпулятивними реєстраційними та агітаційними прийомами. Здобули?