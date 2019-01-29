Хто такий Андрій Садовий: біографія кандидата в президенти

Міський голова Львова, лідер партії "Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий вперше балотується на посаду Президента України. 24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією кандидата.

Біографія Андрія Садового

Народився Андрій Садовий 19 серпня 1968 року в Львові.

Освіта – Державний університет "Львівська політехніка" (інженер електронної техніки і економіст за спеціальністю "Фінанси і кредит"). Магістр державного управління.

1998-2002 роки – депутат та голова комісії економічної політики Львівської міської ради.

26 березня 2006 року Андрій Садовий обраний на посаду міського голови Львова.

У 2010 році Андрій Садовий вдруге обраний міським головою Львова.

24 листопада 2015 року Андрій Садовий втретє склав присягу міського голови Львова.

Громадська діяльність

Андрій Садовий – засновник і голова правління громадської організації "Інститут розвитку міста".

У грудні 2012 створив політичну партію "Об’єднання "Самопоміч", ставши її головою.

Андрій Садовий відмовився брати участь у позачергових виборах Президента України в 2014 році й заявив: "Сьогодні надзвичайно важливо, аби в країні кожен добре робив свою роботу. Якщо зараз всі будуть змагатися за посаду президента, це буде велика біда для держави".

На позачергових парламентських виборах у жовтні 2014 року партія "Об’єднання "Самопоміч" вперше пройшла до Верховної Ради – отримала майже 11% голосів виборців і посіла третє місце.

3 жовтня 2018 року Андрій Садовий заявив, що братиме участь у президентських виборах-2019. За словами міського голови Львова, він зголосився на такий крок, оскільки хоче модернізувати Україну та зробити її успішною. 3 січня політична партія "Об'єднання "Самопоміч" обрала Андрія Садового кандидатом на посаду Президента України.

Під час виступу Андрій Садовий заявив, що головним завданням для себе у випадку перемоги він бачить боротьбу з корупцією. Садовий вважає, що для цього потрібна політична воля.

У першу чергу, президент має бути стратегом, бачити розвиток країни на 10-20 років вперед. Без цього сьогодні неможливо вигравати в світі, тому що ми в конкуренції з іншими країнами. У нас дуже часто влада, яка приходить, занурюється в поточні проблеми. Дуже важливо залучити до роботи якісні кадри. Треба всіх тих старих брехунів повиганяти з політикуму. Тому що вони, крім того, що вміють красти, нічого більше робити не вміють. За 27 років ми стали найбіднішою країною Європи. У нас рівень корупції найбільший у Європі,

– наголосив Андрій Садовий.

Андрій Садовий також окреслив свої перші кроки на посаді президента в питанні зміцнення обороноздатності України, повернення українцям контролю за природними ресурсами і критичною інфраструктурою – газопостачанням та електропостачанням, а також в сфері розвитку і стимулювання економіки.

8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала мера Львова, лідера "Об’єднання "Самопоміч" Андрія Садового кандидатом у Президенти України на виборах 31 березня 2019 року.

На думку експертів,кандидат у президенти Андрій Садовий "консолідує демократичну опозицію і незабаром стане головною мішенню інформаційних атак з боку Банкової".

12 січня в ефірі "Громадського радіо" Андрій Садовий заявив, за його машиною постійно слідкував автомобіль, а згодом йому доповіли, що це "спецслужби".

Як відомо, в липні 2014 року по будинку міського голови Львова вистрілили з протитанкового гранатомета "Муха". Снаряд потрапив у кут будинку, внаслідок чого було пошкоджено дах, балка і 4 секції вікон на третьому поверсі.

Другий замах трапився 26 грудня 2014-го – знову стріляли з гранатомета. Третій замах стався 29 жовтня 2015 року. Тоді у подвір'я Садового кинули гранату.

Гроші та майно кандидата в президенти

Кандидат у президенти України Андрій Садовий у 2017 році отримав зарплату у розмірі 491 тис. 780 грн. Він є кінцевим бенефіціаром громадської організації "Інститут Просвіти" у Львові та членом благодійної громадської організації "Інститут розвитку міста". З серпня 2006 року – власником торговельної марки "Знак "Самопоміч".

З квітня 2014 року Садовий мешкає у будинку площею 660 кв. м і вартістю 4 млн 511 тис. грн у Львові, яким володіє його дружина Катерина Кіт-Садова. У власності дружини Садового – дві земельні ділянки у Львові площею 702 та 301 кв. м, також вона орендує ще одну ділянку площею 43 кв. м.

Дружина мера Львова є кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ "Телерадіокомпанія Люкс" (телеканал "24"), ТОВ "Захід.нет", юридичні адреси яких розташовані у Львові, ДП "Телевізійна і радіомовна компанія Люкс", ПрАТ "Радіокомпанія Люкс", ПП "Вісма-Радіо-ТБ", ТОВ "Контакт-Інформ", ТОВ "Радіо "Континент", ТОВ "Телерадіокомпанія "Радіо великих доріг", ТОВ "Телерадіокомпанія "Белком", які зареєстровані в Києві, львівського ТОВ "Королівський двір" (володіє 49% корпоративних прав).

З 2006 року Кіт-Садовій належать 17089 акцій ПрАТ "Телерадіокомпанія Люкс" номінальною вартістю 170 тис. 890 грн, із квітня 2008 року – 1750 акцій ПрАТ "Радіокомпанія Люкс" вартістю 1750 грн.

У телерадіокомпанії "Люкс" Кіт-Садова заробила за 2017 рік 2,31 млн грн і ще 60,5 тис. грн зарплати за сумісництвом у радіокомпанії "Люкс". Готівкою вона зберігає $10 тис. і 15 тис. грн.

Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії?Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.