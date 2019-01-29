Кто такой Андрей Садовый: биография кандидата в президенты

Городской председатель Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый впервые баллотируется на пост Президента Украины. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата.

Биография Андрея Садового

Родился Андрей Садовый 19 августа 1968 года во Львове.

Образование – Государственный университет "Львовская политехника" (инженер электронной техники и экономист по специальности "Финансы и кредит"). Магистр государственного управления.

1998-2002 годы – депутат и председатель комиссии экономической политики Львовского городского совета.

26 марта 2006 года Андрей Садовый избран на должность городского головы Львова.

В 2010 году Андрей Садовый во второй раз избран городским головой Львова.

24 ноября 2015 года Андрей Садовый третий раз принял присягу городского головы Львова.

Общественная деятельность

Андрей Садовый – основатель и председатель правления общественной организации "Институт развития города".

В декабре 2012 года создал политическую партию "Объединение "Самопомич", став его председателем.

Андрей Садовый отказался участвовать во внеочередных выборах Президента Украины в 2014 году и заявил: "Сегодня чрезвычайно важно, чтобы в стране каждый хорошо делал свою работу. Если сейчас все будут бороться за пост президента, это будет большая беда для государства".

На внеочередных парламентских выборах в октябре 2014 года партия "Объединение "Самопомич" впервые прошла в Верховную Раду – получила почти 11% голосов избирателей и заняла третье место.

3 октября 2018 года Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентских выборах-2019. По словам городского головы Львова, он согласился на такой шаг, поскольку хочет модернизировать Украину и сделать ее успешной. 3 января политическая партия "Объединение "Самопомич" выбрала Андрея Садового кандидатом на пост Президента Украины.

Во время выступления Андрей Садовый заявил, что главной задачей для себя в случае победы он видит борьбу с коррупцией. Садовый считает, что для этого нужна политическая воля.

В первую очередь, президент должен быть стратегом, видеть развитие страны на 10-20 лет вперед. Без этого сегодня невозможно выигрывать в мире, потому что мы в конкуренции с другими странами. У нас очень часто власть, которая приходит, погружается в текущие проблемы. Очень важно привлечь к работе качественные кадры. Надо всех старых лжецов выгнать из политикума. Потому что они, кроме того, что умеют воровать, ничего больше делать не умеют. За 27 лет мы стали самой бедной страной Европы. У нас уровень коррупции крупнейший в Европе,

– отметил Андрей Садовый.

Андрей Садовый также очертил свои первые шаги на посту президента в вопросе укрепления обороноспособности Украины, возвращение украинцам контроля за природными ресурсами и критической инфраструктурой – газоснабжением и электроснабжением, а также в сфере развития и стимулирования экономики.

8 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала мэра Львова, лидера "Объединения "Самопомич" Андрея Садового кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.

По мнению экспертов, кандидат в президенты Андрей Садовый "консолидирует демократическую оппозицию и вскоре станет главной мишенью информационных атак со стороны Банковой".

12 января в эфире "Общественного радио" Андрей Садовый заявил, за его машиной постоянно следил автомобиль, а затем ему доложили, что это "спецслужбы".

Как известно, в июле 2014 года по дому городского головы Львова выстрелили из противотанкового гранатомета "Муха". Снаряд попал в угол дома, в результате чего была повреждена крыша, балка и 4 секции окон на третьем этаже.

Второе покушение случился 26 декабря 2014-го – опять стреляли из гранатомета. Третее покушение произошло 29 октября 2015 года. Тогда во двор Садового бросили гранату.

Деньги и имуществе кандидата в президенты

Кандидат в президенты Украины Андрей Садовый в 2017 году получил зарплату в размере 491 тыс. 780 грн. Он является конечным бенефициаром общественной организации "Институт Просвещения" во Львове и членом благотворительной общественной организации "Институт развития города". С августа 2006 года – владельцем торговой марки "Знак "Самопомич".

С апреля 2014 года Садовый живет в доме площадью 660 кв. м и стоимостью 4 млн 511 тыс. грн во Львове, которым владеет его жена Екатерина Кит-Садовая. В собственности жены Садового – два земельных участка во Львове площадью 702 и 301 кв. м, также она арендует еще один участок площадью 43 кв. м.

Жена мэра Львова является конечным бенефициарным владельцем ЗАО "Телерадиокомпания Люкс" (телеканал "24"), ООО "Захид.нет", юридические адреса которых расположены во Львове, ГП "Телевизионная и радиовещательная компания Люкс", ЗАО "Радиокомпания Люкс", ЧП "Висма-Радио-ТВ", ООО "Контакт-Информ", ООО "Радио "Континент", ООО "Телерадиокомпания "Радио больших дорог", ООО "Телерадиокомпания "Белком", которые зарегистрированы в Киеве, львовского ООО "Королевский двор" (владеет 49% корпоративных прав).

С 2006 года Кит-Садовой принадлежат 17089 акций ЧАО "Телерадиокомпания Люкс" номинальной стоимостью 170 тыс. 890 грн, с апреля 2008 года – 1750 акций ЧАО "Радиокомпания Люкс" стоимостью 1750 грн.

В телерадиокомпании "Люкс" Кит-Садовая заработала за 2017 год 2,31 млн грн и еще 60,5 тыс. грн зарплаты по совместительству в радиокомпании "Люкс". Наличными она сохраняет $10 тыс. и 15 тыс. грн.

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